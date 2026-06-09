Natalia Sette 09 JUN 2026 - 18:38h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre el momento tan emotivo que ha vivido junto a su sobrino en la visita del Papa León XIV

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Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como Colate, ha vivido un emocionante momento junto a su sobrino en medio de la batalla con su expareja , Paulina Rubio. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tenido el inmenso honor de asistir a un encuentro único en Madrid en el que el Papa León XIV le ha hecho un regalo a Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera.

El estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir la visita de su santidad . Visiblemente conmovido y con los sentimientos a flor de piel, Colate ha atendido a Europa Press para relatar cómo fue el instante en el que el Sumo Pontífice se detuvo ante su sobrino. Con una gran sonrisa, el empresario ha desvelado el precioso intercambio que protagonizó el pequeño con el Papa: "Le ha entregado un cuadro y el Papa le ha regalado un rosario", ha explicado con orgullo.

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Colate ha afirmado además que el objeto religioso fue debidamente "bendecido" en el acto por el propio pontífice, convirtiéndolo en algo aún más especial. Para el hermano de Samantha, haber podido presenciar algo tan bonito ha supuesto una experiencia difícil de olvidar. "Hombre, siempre es emocionante estar en el Bernabéu, pero estar con su santidad, pues, evidentemente muchísimo más", ha confesado con total sinceridad.

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Una velada inolvidable que el propio exsuperviviente no ha dudado en calificar de manera rotunda como "una noche santa". A raíz de este solemne encuentro, Colate ha querido abrirse en canal al ser preguntado por sus convicciones más íntimas y el papel que juega la religión en su día a día tras haber superado diversas tormentas mediáticas a lo largo de los años.

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"La fe es la fuerza para vivir", ha reflexionado con una enorme profundidad. Para finalizar, el madrileño ha querido poner en valor el hecho de haber compartido este hito junto a sus seres queridos, incluyendo a su madre y a su querido sobrino: "Sí, siempre la familia es lo mejor", ha zanjado feliz.