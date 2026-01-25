Fiesta 25 ENE 2026 - 19:27h.

Paqui desvela, 15 años después, el significado de 'Las coles': "Las coles eran las que él me daba a mí, eran sus dos coles"

A Paqui 'La Coles' la conocimos allá por el año 2011 cuando contó en 'Sálvame' que había mantenido un sórdido romance con Víctor Janeiro, el hermano de Jesulín de Ubrique, que por entonces ya estaba con la periodista Beatriz Trapote.

Paqui no tardó en meterse en el bolsillo a la audiencia con su naturalidad y su desparpajo, y se hizo habitual ver a la gaditana en los platós de televisión comentando sus supuestos encuentros sexuales con el pequeño de los Janeiro.

Tras varios años como asidua en los platós, Paqui decidió alejarse del mundo de la televisión; hasta hoy. La supuesta amante de Víctor Janeiro ha escogido 'Fiesta' para regresar a la televisión y lo ha hecho con una divertida entrevista que ha hecho reír a los colaboradores y a la propia Emma García.

Paqui se ha reencontrado con algunos de los colaboradores de aquellos programas en los que participaba y ha desvelado, tras más de una década, el significado de su apodo:

"Víctor y yo éramos vecinos desde chiquititos, nos conocíamos de siempre. Un día, cuando ya estábamos desarrolladitos, se acercó a mí y me dijo 'Paqui, ¿tú quieres coles?' Yo le dije que sí porque estaba haciendo un puchero, y luego ya entendí que las coles significaban que si quería tema, que si quedábamos. Las coles eran las que él me daba a mí, eran sus dos coles".

Aunque Paqui contaba su affaire con humor, lo cierto es que Paqui en aquellos tiempos lo pasó realmente mal por el daño psicológico que según ella le provocó: "La situación que yo viví con él me hizo mucho daño psicológico, y él era consciente de que me lo estaba haciendo. Había días en los que yo tenía hasta prohibido llamarle, los días en los que él estaba con Beatriz (Trapote)".

¿Por qué ha estado Paqui alejada de televisión?

Paqui 'La Coles' fue durante años un rostro más que asiduo en Telecinco, pero desde hace algún tiempo la gaditana había desaparecido de las pantallas. ¿Qué ha estado haciendo Paqui en estos años?. Ella misma nos lo cuenta:

"He pasado etapas muy complicadas, a cuál peor. Una etapa comienza y otra acaba, hay momentos complicados como en todas las familias. A mí me ha tocado una vida difícil, soy la mayor de seis hermanos, ¿tú sabes lo que es sentir el peso de tener cinco niños detrás? Mamá y papá tenían que trabajar y yo era la que se tenía que preocupar de todo, ahora tengo más de 50 años y sigo ocupándome de ellos". A la pregunta de si sus hermanos se preocupan de la misma manera por ella, Paqui responde sin pensarlo: "Pasa palabra".