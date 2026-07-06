Berto González 06 JUL 2026 - 09:30h.

Beatriz Archidona, presentadora de 'De Viernes', tiene una vida personal marcada por sus raíces familiares, por la gran relación con su abuela y su firme compromiso con causas sociales

La vida familiar de Beatriz Archidona: casada con un conocido publicista italiano y madre de dos hijos

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Beatriz Archidona sigue al frente de 'De Viernes', espacio que presenta junto a Santi Acosta y que se ha convertido en una de las apuestas de la cadena para las noches del fin de semana. Sin embargo, más allá de su vida profesional, la periodista ha compartido en diversas ocasiones aspectos muy íntimos de su vida que permiten conocer mejor a la mujer que hay detrás de las cámaras, como sus raíces familiares, la gran relación que mantuvo con su abuela y su compromiso con diferentes causas sociales.

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Sus raíces y una infancia marcada por el periodismo

La presentadora de 'De Viernes' es natural de Tarragona, ciudad en la que nació y se crió en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. Beatriz Archidona descubrió desde muy joven su interés por el periodismo, una profesión que acabaría definiendo gran parte de su vida.

Su primer contacto con los medios de comunicación llegó en 2006, cuando comenzó a trabajar en la sección de Sociedad del Diari de Tarragona, dando los primeros pasos de una carrera que años después la llevaría a convertirse en una de las presentadoras más conocidas de la televisión nacional.

Aquellos inicios estuvieron marcados por la información de actualidad y el deseo de contar historias. Tras su experiencia en la prensa escrita, dio el salto a la radio donde trabajó en diferentes emisoras. Esa etapa le permitió ampliar su experiencia profesional y desarrollar habilidades que más adelante serían fundamentales en televisión.

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Su llegada a la pequeña pantalla se produjo en 2014, cuando comenzó a colaborar en programas informativos. Un año después inició una nueva etapa profesional en Mediaset, donde ha desarrollado buena parte de su carrera. Desde entonces, su evolución ha sido imparable hasta alcanzar una importante posición dentro de la cadena como presentadora de un prime time.

Pero más allá de su ascenso profesional, Beatriz Archidona ha construido una vida familiar junto a su pareja, el milanés Carlo Danza, y sus dos hijos. La periodista ha reconocido en diferentes entrevistas que para ella su familia es el eje fundamental de su día a día y que, pese a las obligaciones de la profesión, intenta mantener siempre la balanza equilibrada entre su vida personal y laboral.

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Su abuela, la persona más importante de su infancia que se convirtió en su gran referente

Si hay una figura que ha marcado profundamente la vida de Beatriz Archidona esa ha sido su abuela materna. La periodista nunca ha ocultado la enorme admiración que siente por ella y ha hablado públicamente de lo mucho que tuvo que ver en su forma de entender la vida. Según ha contado a este mismo medio, creció compartiendo gran parte de su infancia con ella, hasta el punto de que durante una etapa incluso dormía en la misma habitación por voluntad propia.

La presentadora de 'De Viernes' ha definido a su abuela como una mujer fuerte, optimista y capaz de afrontar situaciones muy difíciles sin perder la sonrisa. La vida no fue sencilla para ella, ya que sufrió la pérdida de todos sus hijos, pero aun así mantuvo siempre una actitud positiva y una enorme capacidad para seguir adelante.

Precisamente esa fortaleza es una de las cualidades que más admira Beatriz. En una entrevista para 'Outdoor', se emocionó al recordar que su abuela continuaba haciendo planes de futuro incluso cuando había superado los cien años de edad.

El cariño que sentían por ella fue tan grande que Beatriz Archidona y su hermana decidieron crearle un perfil en redes sociales para compartir algunos de sus momentos más especiales. La iniciativa surgió por el interés que despertaba entre los seguidores que conocían sus historias y consiguió acercar su persona a mucha gente que terminaron encariñándose con ella.

Aunque su abuela falleció en 2020, la periodista continúa recordándola con enorme emoción y sigue muy presente en cada una de las reflexiones sobre la importancia de valorar a las personas mayores y aprender de sus vivencias.

Su compromiso social y la lucha contra el bullying

Beatriz Archidona ha colaborado muy activamente con iniciativas solidarias impulsadas por Mediaset y se ha convertido en una de las voces más implicadas en campañas de concienciación para fomentar valores como el respeto y la empatía.

Uno de los asuntos sobre los que se ha pronunciado con especial claridad es el acoso escolar. La periodista ha defendido la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva mucho amplia, mostrando preocupación tanto por las víctimas como por las familias de quienes ejercen la agresión.

En su opinión recogida por Europa Press, "la educación desempeña un papel fundamental para prevenir este tipo de conductas y los padres deben implicarse activamente en la transmisión de valores que favorezcan el respeto hacia los demás".

A ello se suma su participación en la iniciativa 12 meses, 12 causas, donde ejerció como embajadora de una campaña centrada en el respeto y el cuidado de las personas mayores. Durante esa colaboración destacó la importancia de combatir el edadismo y reivindicó el papel esencial que desempeñan los mayores dentro de la sociedad.