Carlos Otero 06 JUL 2026 - 10:00h.

El presentador conduce cada tarde el magacín 'De Lunes a Viernes' junto a Beatriz Archidona

La vida familiar de Santi Acosta: casado dos veces y con tres hijos adolescentes

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La información del corazón regresa a las tardes de Telecinco con el estreno de 'De lunes a viernes'. El nuevo magacín de la cadena traslada a la franja diaria el espíritu de 'De viernes', con buena parte de sus colaboradores y presentadores. Su conductor, Santi Acosta, suma con este proyecto su primer espacio diario de crónica social tras una amplia trayectoria profesional. Treinta años en los que ha sido presentador de informativos, periodista de investigación, reportero turístico, productor audiovisual y empresario. Su currículum es digno de análisis y por ese motivo profundizamos en su vida profesional.

De becario a reportero todoterreno

La vocación por la comunicación le viene a Santi Acosta a través de su tío Federico Gallo, que fue un conocido periodista y político. Tras estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su vida laboral como becario en Telemadrid. Su buen hacer le valió una oportunidad como reportero en uno de los programas más emblemáticos de la cadena autonómica, 'Madrid Directo'. Aquella etapa le permitió curtirse sobre el terreno y desarrollar un estilo cercano y dinámico.

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En 1997 recogió los frutos de ese trabajo como reportero de calle y dio el salto a los servicios informativos de la cadena. Tras una etapa presentando las noticias, se reinventó como responsable de la información meteorológica. En Telemadrid también estuvo al frente de espacios como 'Ruta 179', dedicado a descubrir rincones poco conocidos de la Comunidad de Madrid, o de programas de actualidad comparables al formato de 'La mirada crítica'.

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Periodista de investigación

Otro de los grandes hitos de la carrera de Santi Acosta ha sido su faceta como periodista de investigación. Muchos espectadores le descubrieron como presentador de los reportajes de 'Al descubierto', programa producido por el diario 'El Mundo' y centrado en asuntos de especial complejidad e impacto social, como la trata de mujeres o la inmigración irregular a través del Estrecho. Recientemente ha recuperado esta vertiente gracias a los especiales de 'El precio de...'.

Dentro de este mismo género también ha dirigido documentales. Entre ellos destaca la serie 'Salvar al Rey', que profundiza en distintos aspectos del reinado de Juan Carlos I. Para su elaboración contó con profesionales de reconocido prestigio como Manuel Cerdán, Esteban Urreiztieta o Casimiro García-Abadillo. Acosta también estuvo detrás del documental '9 días y 2.500 noches. Por una Constitución', emitido por Telecinco en 2018 con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna.

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Director de programas de entretenimiento

La extensa trayectoria de Acosta en televisión también le ha permitido trabajar tras las cámaras como director. Durante seis meses estuvo al frente del magacín de Cuatro 'Visto y oído', un programa de actualidad y reportajes en directo que contó con Joaquín Prat, Raquel Sánchez Silva y Cristina Lasvignes como presentadores. Esta experiencia le permitió ampliar su conocimiento de los formatos de entretenimiento y adquirir una visión más global de la industria audiovisual.

Empresario audiovisual

Acosta también ha desarrollado una faceta empresarial. Hace unos años fundó, junto a otros socios, la productora 'Total Televisión', desde la que participó en distintos proyectos televisivos. "Tengo un profundo dominio de la comunicación en empresas y medios de comunicación", explica en su perfil de LinkedIn. "Conocimiento exhaustivo sobre la selección y valoración de noticias en el medio audiovisual, así como de las necesidades periodísticas", añade.