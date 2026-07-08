Redacción Uppers 08 JUL 2026 - 19:24h.

Russell Crowe lleva meses reduciendo la ingesta la alcohol y llevando una vida más sana y equilibrada

Tapas, paella y el flan de la yaya en la cena del actor Russell Crowe en un restaurante de Tarragona: "Me parecía mentira"

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El actor Russell Crowe, de 62 años, ha vuelto a sorprender con un nuevo cambio de aspecto y, en este caso, para mejor. La imagen, difundida con motivo del 20º cumpleaños de su hijo menor, Tenny, ha causado sensación tanto por la transformación del actor como por la inusual exposición pública del joven.

Gran parecido entre padre e hijo

Según '20 Minutos', Crowe “ha dejado sin palabras a sus seguidores” al compartir una fotografía en la que aparece flexionando el brazo y mostrando unos músculos “mucho más definidos que en sus últimas apariciones públicas”, un cambio visible que se ha producido en los últimos meses.

El actor acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su hijo: “Hoy hace 20 años, a las 6:53 de la mañana, este increíble joven llegó a nuestras vidas. ¡Feliz cumpleaños, Tenny!”, escribió en la imagen compartida a través de su perfil en Instagram

Otra de las sorpresas ha sido el gran parecido físico que existe entre padre e hijo, lo que ha desatado una oleada de comentarios, como recoge Infobae que cita algunas de estas expresiones: “El hijo se parece más a Russell Crowe que el propio Russell Crowe”, “¡La manzana no cayó lejos del árbol!” o “No hace falta prueba de ADN”.

El cambio físico del actor no es casual, 20 Minutos recuerda que Crowe decidió “reducir de forma drástica su consumo de alcohol”, acompañado de una rutina centrada en el ejercicio y el cuidado de su salud. Hace unos meses, explicó en ‘The Joe Rogan Experience’ que había perdido cerca de 30 kilos gracias a un estilo de vida más saludable.

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La publicación también contrasta con la estricta privacidad que Crowe ha mantenido respecto a sus hijos. Un detalle que ‘Infobae’ recuerda ya que el actor estableció desde temprano una norma de no fotografías cuando estaba con ellos: “Trato simplemente de decir: ‘Oye, estoy con mis hijos. Que tengas un buen día’. No quiero robarle tiempo a mis hijos”, declaró en 2015 a Larry King.