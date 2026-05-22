Asun Chamoso 22 MAY 2026 - 12:50h.

La Generalitat enviará un requerimiento a la productora para que cumpla las medidas de bioseguridad

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BarcelonaEl rodaje de la película 'The Last Druid', protagonizada por Russell Crowe y dirigida por William Eubank, de momento, tendrá que esperar. La Generalitat de Catalunya enviará un requerimiento legal a la productora para detener la actividad en los terrenos del antiguo campo de golf de Sant Cugat (Barcelona), un recinto situado en la zona de restricciones por la peste porcina. Un lugar donde se va a recrear un poblado celta, donde vive un anciano líder celta, junto con los últimos druidas, que se verá obligado a enfrentarse al Imperio romano que quiere conquistar su territorio.

La conselleria de Agricultura ha decidido tomar la medida tras constatar que no se han cumplido las normas de bioseguridad exigidas para impedir el paso de fauna salvaje en los terrenos de Can Sant Joan, que están situados entre Sant Cugat y Rubí. Unas actuaciones que son obligatorias para contener el brote de la peste porcina africana y evitar la dispersión de jabalíes.

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En febrero, el Institut Català del Sòl (INCASÒL), propietario del recinto, dio el visto bueno, con carácter temporal, al uso de terrenos para la realización de una producción audiovisual. Una autorización que quedó "expresamente condicionada al cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de prevención de la peste porcina africana", según informa la Generalitat en un comunicado.

Cierre perimetral

Desde la Generalitat se dio luz verde a la empresa promotora del rodaje "siempre y cuando el terreno dispusiera de un cierre perimetral y se aplicaran medidas de bioseguridad y control de acceso estrictas". La normativa vigente establece que la prohibición de acceso al medio natural no afecta a las actividades de ocio, educativas, deportivas o económicas, públicas o privadas, que se desarrollen dentro de espacios cerrados.

La empresa promotora comunicó que los terrenos ya disponían de ese cierre del perímetro, pero tras la visita al terreno del Cuerpo de Agents Rurals se constató su ausencia. Posteriormente, los equipos técnicos del CAR del Departamento de Interior y de la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Agricultura visitaron el espacio y trasladaron a la empresa promotora una propuesta de cierre específico, ajustada a la normativa y criterios técnicos vigentes. "A día de hoy, la empresa promotora no ha ejecutado este cierre y, ante el incumplimiento de la normativa y las comunicaciones reiteradas, el Departamento de Agricultura procederá a enviar un requerimiento legal", concluye.

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Medidas necesarias

La Generalitat recuerda que hay que implantar medidas reforzadas y obligatorias como el control de accesos, limitación estricta de movimientos dentro del recinto, cierre perimetral efectivo y aplicación de protocolos higiénicos específicos para personas, equipos y vehículos. También subraya que la actividad se tiene que desarrollar en un espacio completamente controlado y con accesos restringidos. Una actuación "rigurosa, inmediata y contundente para erradicar una enfermedad infecciosa que afecta a los cerdos y que supone una amenaza directa para el sector agroalimentario, que es el primer sector de la economía catalana".

Se trata de evitar "la dispersión de los jabalíes en la zona infectada, la propagación del virus, altamente resistente y transmisible a través de restos de animales o materiales contaminados, y garantizar que los equipos especializados puedan trabajar con eficacia y seguridad sobre el terreno".

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