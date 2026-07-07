Asun Chamoso 07 JUL 2026 - 15:49h.

Russell Crowe está rodando la película 'The Last Druid', dirigida por William Eubank, en Cataluña

El actor neozelandés disfrutó con su familia de una cena en el restaurante El Veler de Calafell

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TarragonaUn sábado de verano, el restaurante El Veler de Calafell recibió una reserva más en su página web para un grupo de nueve personas para cenar en la terraza de la playa. Con el local repleto, avisaron a los clientes de que les ofrecían otra terraza alternativa. Al llegar, les recibió Rita López, miembro del equipo directivo. Les acompañó hasta la mesa sin sospechar nada. "No me fijé en quién era".

Llegaron con "ganas de probarlo todo. Querían degustar la comida española. Les avisamos de que era mucha cantidad la que estaban pidiendo". Fueron unos comensales quienes les descubrieron el invitado tan especial que tenían. "Empezaron a reconocerlo porque con la barba está cambiado. Me avisaron unos clientes: Rita, ¿sabes a quién tienes sentado ahí? Y me dicen: Russell Crowe. Y miré y era verdad, pero no soy muy cinéfila. Al llegar, pensaría que no le conocía de nada", reconoce entre risas.

El actor neozelandés, sentado en la cabecera de la gran mesa "como un patriarca", estaba con su familia. "Si lo hubiésemos sabido antes, habríamos estado nerviosos", explica Rita. Y poco a poco, les fueron llevando lo mejor de este restaurante de cocina mediterránea: desde su plato estrella "el arroz de El Veler, que está espectacular y es marinero cien por cien, tapas, carnes como solomillo o entrecot y, de postre, el flan de mi madre, tiramisú, flan de chocolate, plato de fruta y helado de vainilla. Se ve que les gustan los postres", regado con el mejor vino tinto de 116 euros.

"Me parecía mentira"

"Entró en mi alma. Doy las gracias porque si nos ha elegido es por lo que ha visto, por lo que ha leído y por el gran trabajo que hay detrás. Me sentí estimulada y feliz por el equipo, pero no conseguía interiorizar lo que estaba pasando en ese momento porque estaba tan liada con tantas reservas. Cuando me tomé un respiro, comiendo un trozo de sandía, pensé que me parecía mentira", confiesa Rita López.

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Russell Crowe lleva semanas alojado en un hotel en la localidad cercana de Cunit, donde se le ha visto practicar pádel. El actor neozelandés está rodando, en una zona boscosa de Sant Cugat del Vallès, 'The Last Druid', dirigida por William Eubank, en la que protagoniza un anciano líder celta, que junto con los últimos druidas, se verá obligado a enfrentarse al Imperio romano, que quiere conquistar su territorio. Una grabación que empezó con retraso para cumplir las normas de bioseguridad exigidas por la Generalitat por la peste porcina.

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"Lo traté con humildad como un cliente más. Al final, me acerqué. Le expliqué que soy catalana de La Habana porque mis hijos han nacido aquí. Amo Calafell y le recomendé el flan de mi madre, la yaya Isabel, de 93 años, que los hace ella. Un flan de toda la vida con huevo, vainilla y algo más. Se comieron los últimos que quedaban", comenta Rita con orgullo. Y para poner fin a la cena, "les invité a unos chupitos cubanos porque el equipo de El Veler somos tres cubanos y un holandés".

Fue el mismo actor el que pagó "en metálico" y quien dejó "una buena propina". Una vez acabado el servicio, "le pedí si me podía hacer una fotografía con él y le di la mano. Me despedí de ellos y les di las gracias. Pensé: 'Gracias, Señor, por tanta bendición, por El Veler y por Calafell. Le di gracias a Dios".

Una visita recogida por el ayuntamiento, que destaca que "les ha hecho una especial ilusión" y, además, "pone en valor Calafell como un destino con encanto, también para grandes nombres del cine".

Ahora, este restaurante, que abrió sus puertas hace siete años de la mano de cuatro amigos, espera que la inesperada visita de Russell Crowe tenga repercusión y sean "un referente de Calafell y Tarragona. Todo lo bueno suma. Es una buena oportunidad para darnos a conocer". Ante el posible aumento de reservas, Rita lo tiene claro: "Somos gladiadores y estamos preparados".