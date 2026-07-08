Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 20:46h.

La actriz de la sustancia y el productor y cantante han puesto fin a su relación tras no aparecer juntos en la boda de Taylor Swift

Angelina Jolie confiesa que no ha querido tener pareja tras su divorcio con Brad Pitt: "Me preocupa que no sea mi prioridad"

Compartir







Margaret Qualley y Jack Antonoff han puesto fin a su matrimonio tras casi tres juntos. La ruptura se ha producido días después de que el músico y productor discográficos acudiera sin su hasta ahora mujer a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce hace apenas unos días.

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado al medio ‘People’ en exclusiva que la relación estaba atravesando un momento “turbulento” y que ambos se encontraban “resolviendo las cosas”. Sin embargo, la representante no ha querido confirmarlo ante las continuas preguntas de los medios, pero la notable ausencia de Margaret en la esperada boda hizo que saltasen todas las alertas.

Además, el medio ‘DeuxMoi’ confirmó que esa misma noche vieron a la actriz cenando con unas amigas y su perro en un restaurante de Nueva York. Al principio, muchos se pensaron que la notable ausencia en los eventos del uno y del otro se debía a compromisos profesionales, pero nada más lejos de la realidad, el amor se ha acabado entre ambos y han decidido poner fin a una bonita historia que comenzó en 2021.

Decidieron dar el 'sí quiero' en 2023

Los rumores sobre su romance comenzaron hace cinco veranos, cuando empezaron a ser vistos juntos, pero no fue hasta 2022 que asistieron juntos al almuerzo de los premios AFI y meses más tarde decidieron confirmar lo esperado a través de redes sociales. Su boda fue en 2023 en Nueva Jersey y muchos compañeros del mundo del cine y de la música, como Taylor Swift acudieron a su boda y la británica decidió invitarles, pero la actriz no acudió tras la inesperada ruptura.

PUEDE INTERESARTE La dura vida personal de Carmen Maura: le quitaron la custodia de sus dos hijos y su segundo marido la dejó en la ruina

Aunque por el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada de su ruptura y tampoco han eliminado ninguna de las publicaciones que comparten juntos, 'People' ha confirmado la separación a través de fuentes cercanas a la actriz y el cantante.