Celia Molina 24 MAR 2026 - 19:45h.

La incombustible actriz, que está promocionando su nueva película, ha sufrido varios episodios traumáticos a lo largo de su vida

Carmen Maura, a los 80: "Puedo meter más perros en mi casa, pero nunca volvería a meter un hombre"

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A sus 80 años, Carmen Maura, la legendaria 'chica Almodóvar' cuya carrera despegó con su participación en 'Mujeres al borde un ataque de nervios', continúa trabajando de forma incombustible en el cine. Ahora mismo, se encuentra en plena promoción de su nueva película, 'Calle Málaga', donde comparte cartel con Marta Etura y donde interpreta a una mujer que vive en Tánger y que lucha contra su hija para no vender la casa familiar, redescubriendo su propia libertad.

Como si fuera el guion de su propia realidad, esta actriz, siempre rebelde y libertaria, sigue rompiendo moldes allá por donde vaya. Y aunque, para muchos, sea una mujer imperturbable, lo cierto es que, durante muchos años, su vida estuvo repleta de desgracias. Ella, como muchas otras, sufrió los latigazos del machismo dentro de su matrimonio en cuanto quiso abandonar su papel de ama de casa y labrarse una profesión en medio de la represión franquista. Pero a Carmen nadie podía pararla.

Su primer marido le quitó la custodia de sus dos hijos

Aunque se había licenciado en Letras Francesas en el Instituto Católico de París - una rama alejada de la dramaturgia - se quiso probar a sí misma tras encontrar un cartel en el que se buscaban "semiprofesionales para un grupo de teatro en el Ateneo de Madrid". Cuando su marido, el abogado Francisco Forteza, con quien se casó en 1966, se enteró de sus intenciones, trató de amedrentarla: "Pasé una noche horrorosa, con él diciéndome todo tipo de cosas. 'Eres muy vieja para empezar ahora, no te pienso ayudar. Acabarás loca, tirándote delante de un camión'. Recuerdo frases terribles", dijo ella misma en el documental sobre su vida, 'Ay, Carmen'.

Afortunadamente, no le hizo caso y ahí comenzó para Maura una exitosa carrera como actriz, cuya estela ha dejado interpretaciones tan valoradas como las de 'La Comunidad', 'Volver', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' o 'Ay, Carmela', si bien su marido, que no pudo retenerla a nivel profesional, dedicó mucho tiempo a hundirla como madre y esposa. Tras su divorcio, y aprovechando la influencia que él tenía como abogado sobre los juristas, consiguió quitarle a Carmen la custodia de sus dos hijos, sosteniendo ante el juez que la profesión de actriz no era la más adecuada para criarlos.

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Carmen fue violada por un fan que se presentó en su casa

Al mudarse Forteza con los niños a Canarias, la actriz estuvo mucho tiempo sin poder verlos, tal y como confirmó en el programa 100% Únicos, de Mediaset España. Su carrera, que acababa de arrancar, no le daba suficientes ingresos como para ir a visitarles, por lo que estuvo 12 años luchando para que volvieran a su lado. "Ellos volvieron a verme cuando su padre murió y empezaron a visitarme por su propia voluntad", confesó en el mismo programa. Gracias a su esfuerzo común, ahora tienen una "relación maravillosa".

La fama que le llegó a Maura durante tan duro proceso, además de haberle valido cuatro premios Goya, también se vio ensombrecida por algo que nunca pudo imaginar. Una noche, uno de sus fans, que trabajaba como militar, se presentó en su casa. Al abrir ella la puerta, le dio un puñetazo y, a punta de pistola, la violó dentro de su propio hogar.

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A este traumático episodio se sumó, además, el vergonzoso trato que le dieron posteriormente los agentes de policía, los cinco médicos que "le exploraron el coño" y hasta el fiscal del caso; algo muy recurrente en los casos de agresiones sexuales a mujeres, en los que los interrogatorios se vuelven casi tan crueles como la violación en sí.

Su segundo marido le dejó dos millones de euros de deuda

Tras su primer divorcio, Carmen volvió a casarse, esta vez, con el contable Antonio Moreno Rubio, con quien compartió vida durante más de una década. Dada su profesión, la actriz confió completamente en él para que llevara sus cuentas, hasta que llegó el día en que se dio cuenta de que la había dejado en la más absoluta ruina:

"Me hubiera gustado tener mejor ojo para la selección de los hombres. Eso no lo he hecho nada bien. Uno me quitó los niños y el otro todo el dinero. Después de 13 años, como le di poderes generales, un día me entero de que lo tenía todo hipotecado. Antonio me dejó con dos millones y medio de euros de deuda, con mis casas embargadas, mi campo embargado... En ese momento me dio un bajón y, al cabo del mes, me puse las pilas", dijo también en una entrevista, demostrando, al igual que las admirables mujeres a las que interpreta, que no hay nada ni nadie que merme su fuerza.