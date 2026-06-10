Zahara, hija de Angelina Jolie y del actor Brad Pitt, ha solicitado de forma legal que le retiren el apellido del actor

Maddox, hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha solicitado legalmente quitarse el apellido de su padre: el motivo

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Brad Pitt ha sufrido el desplante de otro de sus hijos. Según han informado la revista estadounidense 'In Touch', Zahara, la hija de Angelina Jolie y del actor, habría solicitado oficialmente que se le eliminase del registro el apellido Pitt. Según los documentos a los que ha tenido acceso el medio de comunicación 'People', la joven de 21 años ha presentado una petición de cambio de nombre ante el Tribunal Superior de California y así eliminar cualquier vinculación con su padre.

Al parecer, la solicitud de Zahara se habría presentado el pasado 28 de abril. Esta petición ante los tribunales californianos se produce tan solo unos días después de que su hermano mayor Maddox Jolie, de 24 años, también solicitara la eliminación legal del apellido de su padre tras la separación de Angelina Jolie y de Brad Pitt.

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El nuevo nombre de la hija de Brad Pitt que intenta desligarse del actor: Zahara Marley Jolie

No es la primera vez que Zahara Jolie ha mostrado sus intenciones de desvincularse por completo de su padre. Durante su graduación, la joven insinuó un posible cambio de nombre al subirse al escenario.

Su nombre figuraba en el programa de la ceremonia como 'Zahara Marley Jolie-Pitt'. Sin embargo, cuando subió a recibir su diploma en psicología, su nombre se acabó leyendo 'Zahara Marley Jolie'.

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Los hijos y el divorcio de Angelina Jolie y de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron en 2014 pero en 2016 solicitaron el divorcio, el cual no se ha resuelto en medio de una batalla judicial y con demandas interpuestas entre ellos.

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Angelina Jolie y Brad Pitt también comparten la custodia de Maddox, Pax, Zahara y los mellizos Knox y Vivienne.

La eliminación del apellido Pitt

Tanto Maddox Jolie como Zahara Jolie no han sido los únicos en romper vínculos con Brad Pitt. En 2024, Shiloh, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, logró que un juez aprobase su petición de cambio de nombre para eliminar el apellido de su padre.

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Tras la aprobación del juzgado, la joven de 18 años, que nació con el nombre de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, pasó a llamarse legalmente Shiloh Jolie.

Nada más cumplir la mayoría de edad, la tercera de los seis hijos de la ahora expareja remitió a una corte del condado de Los Ángeles (EE.UU.) una solicitud para eliminar el apellido de su progenitor.

La joven tomó esta decisión, como consecuencia de los "acontecimientos dolorosos" que se han vivido en su familia.