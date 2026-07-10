Claudia Barraso 10 JUL 2026 - 17:23h.

El cantante almeriense se ha solidarizado con todas las víctimas del incendio que arrasa en Los Gallardos

Incendio en Los Gallardos, Almería| Cuatro heridos de gravedad han sido trasladados en helicóptero hasta el hospital de Sevilla

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El cantante almeriense David Bisbal se ha solidarizado con el dolor de muchos vecinos de su tierra que están sufriendo las terribles consecuencias del agresivo incendio en Los Gallardos, en el que al menos 12 personas han perdido la vida y otras 23 se encuentran desaparecidas.

La Junta de Andalucía ya ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de las más de una decena de personas fallecidos y la angustia de muchas familias que siguen sin saber el paradero de muchos de sus seres queridos mientras las llamas siguen acabando con kilómetros de tierra, arrasando todo a su paso: casas, animales, pero sobre todo la vida de muchas personas.

David Bisbal ha estado publicando en sus historias de Instagram, varias publicaciones del desastre que está ocurriendo en la localidad almeriense y por la que cientos de personas han tenido que huir y ser desalojados a otros pueblos vecinos para evitar que las llamas les alcancen. En la segunda historia del cantante, subió un post donde están recaudando ayudas para todas las víctimas del incendio.

Las historias compartidas por el cantante para ayudar a las víctimas

En un comunicado publicado también en sus historias, ha confirmado que "estaba en Colombia" cuanto todo comenzó: "Acabo de llegar y me encuentro con una de las noticias más tristes que podría recibir. Mi querida Almería está viviendo una tragedia que nos tiene el corazón encogido. Quiero enviar todo mi cariño y mi apoyo a las familias que han perdido a un ser querido, a todas las personas afectadas y a los equipos de emergencia que están luchando sin descanso en unas condiciones tan difíciles”.

“Os pido también que hagamos caso en todo momento a las indicaciones de las autoridades. En situaciones como esta, seguir sus recomendaciones puede salvar vidas. Cuando la situación de vaya estabilizando y existan canales oficiales de ayuda, los compartiré por aquí para que, entre todos, podamos aportar nuestro granito de arena. Sé que mucha gente estará dispuesta a ayudar. Hoy es un día muy triste para mi tierra”.

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De la misma manera, el almeriense ha compartido el teléfono que ha puesto el Gobierno ha disposición de las familias de seres queridos fallecidos o de personas que no han sido encontradas por el momento. Además, en la última publicación compartió las imágenes grabadas y compartidas incluso por medios internacionales que se han solidarizado con la tragedia.

“De verdad qué pena más grande. Espero que la tragedia no vaya a más. Intentaremos dar información para que entre todos podamos ayudar”, decía a todos sus seguidores a través de las historias publicadas en su perfil. Bisbal se encuentra desolado por un incendio que está acabando con gran parte del territorio donde se ha criado y ha vivido muchos años de su vida.