David Jiménez 10 JUL 2026 - 16:13h.

La Policía Local desempeñó también un papel crucial en esos primeros momentos, especialmente en el desalojo del camping donde se hospedaban más de 400 personas

El incendio en Los Gallardos, Almería, al minuto

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Las primeras horas del trágico incendio declarado en Los Gallardos, en Almería, estuvieron marcadas por escenas de tensión y miedo entre los vecinos de esta localidad y de la vecina Bédar. El avance rápido de las llamas, impulsado por el viento, convirtió la noche en una sucesión de momentos de angustia en los que la población trataba de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo mientras veía cómo el fuego comenzaba a alcanzar viviendas.

Situación "terrorífica"

En medio del caos, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, se vio obligado a multiplicarse para atender a quienes reclamaban información y ayuda. Muchos vecinos, desorientados y sin entender el alcance de la tragedia, buscaban respuestas inmediatas. Entre ellos, una mujer que, desesperada, pedía noticias de una anciana a la que cuidaba y de la que no sabía nada. Reyes intentó consolarla antes de salir corriendo hacia otras viviendas para avisar personalmente de los desalojos preventivos ante el avance del fuego.

El propio alcalde describía la situación como “terrorífica”, subrayando que el viento había favorecido una propagación fulminante del incendio. Reconocía que ya se estaban quemando casas y que en la zona de Almocáizar algunas viviendas habían sido alcanzadas por las llamas. “Se nos escapa de las manos”, admitía, consciente de que el fuego avanzaba sin control por distintos puntos del municipio.

La Policía Local desempeñó también un papel crucial en esos primeros momentos, especialmente en el desalojo del camping donde se hospedaban más de 400 personas. La evacuación resultó especialmente compleja por la diversidad de nacionalidades de los turistas, lo que dificultaba la comunicación en una situación de máxima urgencia.