Algunos vecinos se resistieron a abandonar la zona y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde

Las primeras horas del incendio en Los Gallardos, Almería: tensión, desalojos y un alcalde desbordado por la emergencia

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Las llamas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, avanzan sin control y las cifras que se conocen son demoledoras. Al menos 12 fallecidos y 23 desaparecidos en el que puede ser ya el incendio más mortífero del siglo.

El incendio comenzó en la tarde de este jueves por la rotura de un cable eléctrico y las llamas fueron propagadas rápidamente por el viento. El presidente Juanma Moreno, ha explicado que se evitó el sistema ES-Alert hubiera podido generar confusión entre afectados que debían seguir recomendaciones diferentes en cada situación.

"Aquí había casos donde había que confinar, se tenían que quedar en casa y no salir; y otros en los que tenían que salir, y ni siquiera las rutas eran las mismas", ha indicado Moreno, quien se ha referido en respuesta a los periodistas a las explicaciones dadas por los propios técnicos: "Mandar un solo mensaje era generar confusión", ha dicho.

"A algunos de ellos les he casado yo"

Es por eso que muchos alcaldes y autoridades optaron por el puerta a puerta. Es el caso de Ángel Francisco Collado, primer edil de Bédar, que estuvo alertando a sus propios vecinos. "Hubo muchos nervios y mucho temple porque estábamos intentando salvar vidas", añade. El fuego le sorprende en la evacuación, ya que "una lengua de fuego" cortó la carretera. Esa lengua puso ser la que sorprendió en la huida en coche a cuatro británicos.

Cuenta que hubo vecinos que dudaron y que se resistieron a abandonar sus casas. Un grupo de nueve personas acorraladas terminaron saliendo, pero parece que demasiado tarde.

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"Un vecino les dijo que se metieran en la suya, que iban a estar protegidos. No le hicieron caso. Estos fallecieron y estos vecinos que le ofrecieron su casa siguen con vida", insiste el alcalde. Siete fallecidos, dos más heridos que son trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Para Ángel, un vecino más, es duro hoy estar entero. "Algunos de ellos los he casado yo y la verdad que muy triste", confiesa. Un alcalde que está deseando volver de nuevo a su pueblo e ir casa por casa para asegurarse de que no hay más vecinos a los que llorar.