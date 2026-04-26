Fiesta 26 ABR 2026 - 20:24h.

El artista tenía que acudir de urgencia al hospital el pasado jueves por una colecistitis aguda

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La ausencia de Pitingo en la fiesta de 'El Turronero' el pasado jueves hacía saltar todas las alarmas. Pitingo, gran amigo del empresario, no falta a ni una de las fiestas que organiza su amigo y poco tiempo después era su representante quien explicaba, a través de un comunicado, lo sucedido:

"Debido a un problema de salud y a una intervención médica de carácter urgente cuya fecha ha sido recientemente confirmada, nos vemos en la obligación de anular los compromisos laborales previstos, concretamente el concierto del próximo 30 de abril en el Teatro Campos Elíseos".

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El artista era diagnosticado casi inmediatamente de una colecistitis aguda, motivo por el que tendrá que ser intervenido para extraerle la vesícula, tal y como él mismo ha explicado en exclusiva para 'Fiesta'. Por recomendación médica, el artista debía cancelar toda actividad profesional hasta estar completamente recuperado de la intervención quirúrgica.

Luis Rollán, gran amigo del cantante, se ha puesto en contacto con él y ha logrado que el propio artista explique en exclusiva para 'Fiesta' cómo se encuentra:

"Deciros que estoy bien, que lo que tengo es una infección e inflamación de la vesícula que ya ha remitido tras unos días en el hospital. Ahora me tienen que quitar la vesícula, pero nada grave. Tengo que estar en casa, no puedo cantar por el momento, no puedo dar botes, pero yo el 13 de julio estoy en Barcelona dándolo todo. Sin vesícula, pero con la voz mejor que nunca. Muchas gracias a todos los que se están interesando por mi salud".