Fiesta 11 JUL 2026 - 18:42h.

La colaboradora Paloma Barrientos desvela el motivo por el que Genoveva Casanova no ha acudido a la boda de Patricia Cerezo

Todos los programas de 'Fiesta' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Patricia Cerezo, colaboradora y exmujer de Ramón García, celebró ayer su boda con el empresario Kiko Gámez. La famosa reunió a todos sus seres queridos en una emotiva ceremonia sobre la que hemos podido conocer todos los detalles en 'Fiesta'. Entre otras cuestiones, la colaboradora Paloma Barrientos ha develado el motivo de la ausencia de Genoveva Casanova, íntima amiga de Patricia. ¿Por qué no la acompañó en este día tan especial?

En el plató, Almudena del Pozo, que ha sido una de las invitadas de la boda, nos desvela cómo se vivió este momento. "Ella estaba espectacular. Ayer estaba muy ilusionada y muy contenta de ver a tanta gente que la queremos. Trasmitieron tanta verdad y tanto amor", cuenta la colaboradora de nuestro programa.

Ha sido entonces cuando Iván Reboso ha señalado una de las ausencias sobre las que más se está hablando, la de Genoveva Casanova. "Es muy amiga de Patricia y ahí no estaba. Es una realidad". Al escuchar las palabras del colaborador, Paloma Barrientos ha respondido con contundencia desvelando la razón por la que la socialité no ha estado presente en la boda:

"Genoveva hace mucho tiempo que está viviendo en México y no va a venir por aquí. A parte de que se ha muerto su padre hace poco, tiene otra vida muy diferente", ha señalado Paloma, que también ha asegurado que Patricia Cerezo "sabía que Genoveva Casanova no iría".

La imágenes de la boda de Patricia Cerezo

Además, en el programa vemos las imágenes del enlace matrimonial de Patricia Cerezo en un reportaje en el que nuestra colaboradora Sonia Fernández ha podido hablar con varios de los invitados como Lydia Bosch y Jaydy Michel. También, hemos podido ver las primeras palabras de los recién casados tras la boda ¡No te lo pierdas!