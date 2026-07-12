Las inversiones de Dani Olmo: cotiza en la Bolsa de París y tiene una cadena de supermercados como inquilinos

Dani Olmo ha construido una sociedad inmobiliaria cotizada en los mercados de París con un modelo de negocio envidiable

Las inversiones de Pedri: Una cartera hotelera con un convento en su pueblo y un hotel frente al circuito de F1 en Madrid

Compartir







Daniel Olmo Carvajal, nacido en Terrassa (Barcelona) el 7 de mayo de 1998, lleva años acumulando méritos deportivos que incluyen la Eurocopa 2024 con España y un puesto en el once del FC Barcelona. Pero hay otra faceta de su carrera que no aparece junto a sus méritos deportivos: es accionista de una Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario que opera en España y Portugal y que cotiza en el mercado Euronext Access de París con el ticker MLPER.PA .

Una SOCIMI nacida en Sevilla en plena pandemia

La historia empieza en julio de 2020, cuando el exdelantero Álvaro Negredo impulsó la creación de Perseida Renta Gestión S.L., constituida en Sevilla con domicilio en la Avenida República Argentina. A finales de 2021, la compañía se acogió al régimen fiscal especial de las SOCIMI y dio el salto a los mercados de capitales europeos.

PUEDE INTERESARTE Marc Cucurella S.A.: el lateral que construye su negocio en el Maresme con un campus en Seva y patrimonio inmobiliario

A lo largo de ese proceso fue incorporando accionistas de perfil muy concreto, es decir futbolistas. Junto a Negredo, la empresa cuenta en su accionariado con Coke Andújar, Manu del Moral, Javi Varas, Juanjo Camacho, Adrián San Miguel, José María Jurado y Juan Cala, además del propio Dani Olmo y de socios empresariales como José María Gallego. Este núcleo de futbolistas controla directamente el 74,59% de las acciones de la compañía, lo que implica una implicación real en las decisiones estratégicas, no una mera participación testimonial.

Su estrategia: "Ladrillo comercial ultraestable"

El modelo de negocio que ha dado forma a Perseida no tiene nada que ver con la especulación residencial. La SOCIMI se enfoca firmemente en el denominado "ladrillo comercial ultraestable". De este modo, en lugar de financiar promociones desde cero, la empresa adquiere activos e inmuebles comerciales e industriales ya construidos y plenamente operativos en ubicaciones estratégicas de España y Portugal.

PUEDE INTERESARTE Rodri Hernández: el crack del ladrillo que invierte en silencio

La clave está en quién ocupa esos inmuebles. Perseida alquila sus propiedades a multinacionales y corporaciones de máxima solvencia a muy largo plazo, garantizando un flujo de caja rápido, constante y blindado ante los vaivenes de la economía. Entre su cartera de arrendatarios figuran gigantes de la restauración como Burger King, cadenas de alimentación como los supermercados Supeco, entidades financieras como el Deutsche Bank e instituciones sanitarias como las clínicas privadas de Ocalsur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es casualidad la elección de esos perfiles de inquilino. Una cadena de comida rápida o un banco de primer nivel firmará contratos a diez o doce años sin pestañear, abonará el alquiler con puntualidad casi mecánica y asumirá buena parte del mantenimiento del inmueble. Es el polo opuesto de lo que ocurre en el mercado residencial, donde los impagos, las rotaciones y los conflictos entre propietario e inquilino pueden devorar la rentabilidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un portfolio que va de Cádiz a Lisboa

Las primeras cuatro inversiones conocidas de Perseida ilustran perfectamente esta filosofía. La compañía adquirió la sede del Deutsche Bank en el centro de Cádiz; un suelo en Sevilla donde opera un Burger King; una gasolinera y un terreno en Lisboa donde se erige otro local de la misma cadena; y un solar en Dos Hermanas (Sevilla) donde construyó un supermercado Supeco. Cuatro activos, cuatro inquilinos de primera fila, cero promoción desde cero.

El objetivo declarado era cuadruplicar esa cartera, hasta los 16 activos, con una inversión de aproximadamente cinco millones de euros, buscando propiedades con precios de adquisición de entre un millón y un millón y medio de euros por inmueble y sin centrar el foco exclusivamente en las capitales de provincia: ciudades secundarias con ubicaciones estratégicas también tienen cabida en el modelo.

Dani Olmo tenía 22 años cuando entró en el proyecto. Hoy tiene 28 y su nombre figura en el documento oficial de información de la SOCIMI depositado en Euronext como Daniel Olmo Carvajal, accionista de la entidad. No es un embajador de la marca: es un socio con participación real en el capital y, por tanto, en los resultados.

El patrón que comparte con Pedri

Lo que hace especialmente interesante el caso de Dani Olmo es que confirma un patrón que también aparece en otros jugadores de su generación como Pedri González, que ha apostado por el inmobiliario turístico en Tenerife y Madrid. Ambos son futbolistas en activo, con menos de 30 años, y ambos han optado por el ladrillo como reserva de valor frente a otras alternativas más volátiles. La diferencia es que mientras Pedri busca activos singulares con potencial de revalorización a largo plazo, Olmo ha apostado por rentabilidad inmediata y predecible a través de inquilinos corporativos.