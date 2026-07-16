La mayor de sus hijas, Teddy, subió al escenario del BBK Live para cerrar la actuación de su padre con Angels, y fundirse en un cálido abrazo

Robbie Williams revela su difícil situación familiar: "Mi madre tiene demencia y mi padre Parkinson, no estoy preparado"

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Robbie Williams protagonizó el pasado 10 de julio uno de los momentos más comentados de la vigésima edición del Bilbao BBK Live cuando sacó al escenario a su hija mayor, Theodora "Teddy" Williams, para cerrar el concierto junto a ella, cantando Angels y terminando el espectáculo con ambos fundidos en un cálido abrazo.

Esta escena supuso el colofón de un espectáculo eléctrico que duró cerca de dos horas, para deleite de los 112.500 espectadores que abarrotaban el Kobetamendi, y que formaba parte de la gira mundial del artista llamada Long 90's Tour.

El gesto fue especialmente significativo porque los Williams son una de las familias más privadas del pop británico. Como declaró el propio artista en el programa británico Loose Women: "Nunca mostramos sus caras; es realmente importante para nosotros".

Ayda Field, actriz californiana con raíces turcas

En el centro de esa vida familiar hay una mujer que a muchos en España les sonara bastante menos que Robbie, la actriz estadounidense Ayda Field. Su nombre completo es Ayda Sabahat Evecan y nació en Los Ángeles el 17 de mayo de 1979. Es hija de una productora de cine, Gwen Field, y del empresario turco Haldun Evecan.

Ayda conoció a Robbie en 2006 mientras ambos grababan un documental radiofónico sobre ovnis para la BBC, y se casaron el 7 de agosto de 2010 en el jardín trasero de su casa de Los Ángeles. De su matrimonio han nacido cuatro hijos que rara vez aparecen en la esfera pública.

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Teddy: la hija más visible

Theodora Rose Williams, apodada Teddy para la familia, nació en septiembre de 2012 y es hoy la única de los cuatro hermanos con presencia pública más o menos habitual. Debutó ante los focos en 2018 como dama de honor en la boda de la princesa Eugenia de York, con quien la familia mantiene una estrecha relación de amistad. Su padre ha reconocido en la revista Galore, que "mi hija mayor sufre dislexia, como yo. Está aprendiendo a manejarla y no podría estar más orgulloso de ella".

Charlie: el del swing familiar y el golf

Charlton Valentine Williams llegó el 27 de octubre de 2014. Robbie anunció su nacimiento en un vídeo de YouTube en el que se le veía cantando mientras Ayda estaba en el hospital, con el pie de foto: Charlton Valentine Williams has left the building… (ha dejado el edificio). Su afición confesa es el golf, deporte que comparte a menudo con su padre.

Coco: la que llegó por gestación subrogada

Colette "Coco" Josephine Williams nació en agosto de 2018, la tercera hija del matrimonio, esta vez por gestación subrogada. Ayda anunció su llegada en Instagram con una declaración que hoy ha vuelto a rescatarse por su claridad: “La familia adopta muchas formas, y esta pequeña, que es biológicamente nuestra, fue gestada por una madre subrogada increíble, a quien estaremos eternamente agradecidos." Es una devota fan de Taylor Swift y suele cantar Shake It Off con su hermana mayor Teddy.

Beau: el pequeño que cerró la cuenta

Beau Benedict Enthoven Williams nació en febrero de 2020, también por gestación subrogada, con la misma persona que había gestado a Coco. Ayda comunicó su llegada el día de San Valentín con una nota que sonaba a que la familia ya estaba cerrada, al decir "Con este bebé estamos oficialmente completos como familia".

Pete Conway, el padre del que Robbie no se separa

Junto al núcleo directo del cantante está la figura paterna, que no puede omitirse en cuando se habla de una familia, pero menos en este caso. Nos referimos al padre de Robbie, Peter Williams, artísticamente conocido como Pete Conway.

Nacido el 26 de diciembre de 1943 en Stoke-on-Trent, ex cantante de pub y humorista de variedades, se divorció de Jan Williams cuando Robbie tenía tres años, perdiendo entonces el contacto. Sin embargo, hubo una reconciliación posterior, y pasó años acompañándole de gira cantando un tema por noche, que es uno de los ejes emocionales del reciente biopic Better Man (2024), en el que Steve Pemberton interpreta al patriarca.

En 2020, Robbie reveló que a su padre le habían diagnosticado enfermedad de Parkinson. Y en julio de 2025 el cantante se detuvo en pleno concierto en el Red Bull Arena de Leipzig para compartir con el público el momento familiar más difícil de su vida: "Mi madre tiene demencia y ya no sabe quién soy. Ya no sabe ni dónde está. Mi padre tiene Parkinson y no puede salir de casa".

A pesar de ello, recuerda con cariño los momentos que han pasado juntos. "Solía cantar conmigo todas las noches sobre el escenario, salir a robarme el show, ser encantador, y luego venirse a los camerinos a tomarse una copa de vino tinto".