Fiesta 19 JUL 2026 - 19:48h.

La modelo se sincera en el programa sobre el odio que recibe en redes sociales y lanza un importante mensaje: "Hay que seguir luchando"

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Berta Lemus ha sido elegida para representar a Ceuta en el certamen de belleza Miss Universo España 2026. La modelo será la primer mujer 'curvy' en subirse a este prestigioso escenario a nivel nacional. Aunque se muestra muy ilusionada por este logro, también ha querido denunciar en 'Fiesta' los mensajes de odio y las críticas que recibe constantemente por su físico.

Recién llegada del certamen y con un despampanante vestido rojo, la modelo se sienta junto a Emma García para compartir todos los detalles sobre este gran sueño para ella que acaba de hacerse realidad: "Ha sido muy bonito". Sin embargo, Berta también se ha sincerado sobre la cara menos amable de su experiencia. Momento en el que ha plantado cara al 'hate':

"Lo más complicado fue el segundo día que me dijeron en redes que me muriera. Fue muy triste. Ese día lo pase muy mal", relata la modelo en el plató del programa de las tarde de los fines de semana en Telecinco

Berta Lemus: "Que nadie piense que no puede cumplir sus sueños"

Pese a ello, Berta Lemus asegura que hay momentos que compensan las críticas y odio que recibe. La modelo recuerda entonces cuando, al terminar la gala, una niña se le acercó: "Estaba gordita como yo y me pidió hacerse una foto conmigo. Entonces, yo ya cumplí. Mi sueño de ser referente de alguien pequeñito", afirma Berta antes de lanzar el siguiente mensaje de esperanza: "Quiero que nadie piense que porque la gente le diga que no, no puede cumplir sus sueños. Hay que seguir luchando".

Al repasara las imágenes del certamen, Berta no ha podido evitar emocionarse, lo que ha hecho que Emma García le dedicase unas palabras de admiración: "No ha tenido que ser fácil. Por mucho que lo cuente con una sonrisa, hasta que llegas ahí, sabiendo lo que hay detrás, y plantarte ahí en bañador, es para admirarte. Qué valentía".