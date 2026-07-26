Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Parejas de famosos

Lola Índigo, entre lágrimas tras la emotiva declaración de IlloJuan durante La Velada: "Mimi, te quiero un montón"

Lola Índigo, entre lágrimas tras la bonita declaración de IlloJuan durante La Velada: "Mimi, te quiero un montón"
Lola Índigo se emociona durante La Velada por las palabras de Illo Juan. Twitter @rafalozzz
Compartir

Lola Índigo quiso arropar a IlloJuan durante el combate en La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos. El creador de contenido se enfrentaba a TheGrefg, uno de los platos fuertes de la noche. La cantante, a pesar de haber sufrido una lipotimia en pleno concierto en Barcelona el viernes, no dudó en acudir al enfrentamiento. La artista no pudo terminar su actuación tras sufrir un desvanecimiento "de manera inesperada".

La artista siguió toda la pelea con ciertos nervios desde la primera fila y, una vez que terminó el combate, se fundieron los dos en un emotivo abrazado. El streamer, que perdió frente a TheGrefg, quiso agradecer el cariño de su pareja con unas emotivas palabras.

PUEDE INTERESARTE

"Gracias a Mimi, te quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo este proceso" afirmó. Estas palabras dejaron una imagen muy inesperada de La Velada: las lágrimas de Lola índigo.

PUEDE INTERESARTE

El beso entre IlloJuan y The Grefg

IlloJuan también protagonizó un divertido momento al besarse en el centro del ring con The Grefg. Ambos provocaron más de una carcajada y no tardó en viralizarse en redes sociales. El propio TheGrefg no tardó en bromear con la escena, asegurando entre risas que el beso había sido completamente espontáneo.

El gesto puso el broche a un día marcado por el compañerismo entre los participantes del evento. En esta ocasión, La Velada ha estado marcada por los combates, las actuaciones musicales, los récords de audiencia y lo más importante: el amor.

Temas