La cantante, a pesar de sus problemas de salud, no ha dudado en acudir al enfrentamiento para apoyar a IlloJuan

Aitana aparece por sorpresa en La Velada para apoyar a Plex: la pareja desata la locura tras fundirse en un beso antes del combate

Compartir







Lola Índigo quiso arropar a IlloJuan durante el combate en La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos. El creador de contenido se enfrentaba a TheGrefg, uno de los platos fuertes de la noche. La cantante, a pesar de haber sufrido una lipotimia en pleno concierto en Barcelona el viernes, no dudó en acudir al enfrentamiento. La artista no pudo terminar su actuación tras sufrir un desvanecimiento "de manera inesperada".

La artista siguió toda la pelea con ciertos nervios desde la primera fila y, una vez que terminó el combate, se fundieron los dos en un emotivo abrazado. El streamer, que perdió frente a TheGrefg, quiso agradecer el cariño de su pareja con unas emotivas palabras.

"Gracias a Mimi, te quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo este proceso" afirmó. Estas palabras dejaron una imagen muy inesperada de La Velada: las lágrimas de Lola índigo.

El beso entre IlloJuan y The Grefg

IlloJuan también protagonizó un divertido momento al besarse en el centro del ring con The Grefg. Ambos provocaron más de una carcajada y no tardó en viralizarse en redes sociales. El propio TheGrefg no tardó en bromear con la escena, asegurando entre risas que el beso había sido completamente espontáneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El gesto puso el broche a un día marcado por el compañerismo entre los participantes del evento. En esta ocasión, La Velada ha estado marcada por los combates, las actuaciones musicales, los récords de audiencia y lo más importante: el amor.