La artista ha reaccionado al comentado momento en el que el portero de la selección la mencionó al ser preguntado por sus gustos musicales

Borja Iglesias, Marc Cucurella y la promesa que involucra a Luis de la Fuente si la selección gana el Mundial: "No tengo ningún problema"

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España ya es finalista del Mundial 2026, una competición que está dejando anécdotas y momentos que traspasan lo deportivo. Una de las últimas fue cuando el portero de la selección española tuvo que elegir una canción al ser preguntado por la música que estaba escuchando últimamente.

El guardameta contó en una entrevista para la ‘COPE’ que escuchaba mucho últimamente a Lola Índigo, en concreto ‘El Bachatón de la L’. Su elección ha causado risas en redes, no por la canción ni la artista, sino por la forma que tuvo el deportista de contarlo. “Últimamente escucho mucho a la Lola Índigo esta”, expresó. Ante la risa de los presentes, el portero de la roja se disculpó. “Perdona, Lola”, expresó.

Lejos de entrar en polémica, la cantante ha compartido el vídeo del momento en sus redes sociales, repitiendo “la lola índigo esta” con dos emojis de las bandera de España. El vídeo va acompañado además de varios momentos de este Mundial en los que se Simón protagoniza varias paradas y defendiendo la meta de la selección española.

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Un divertido momento que se suma a otros muchos que está dejando esta competición. Desde Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, que se convirtió en protagonista por su espontaneidad y sus bailes, a la confesión de jugadores como Marc Cucurella y Borja Iglesias sobre si ganan el Mundial.

Los futbolistas han confesado que, de ganar España el próximo domingo en Nueva York, se pondrían “un pequeño tatuaje de Luis de la Fuente en la cara”. “Creo que es un buen recuerdo y tal”, decía Cucurella. Tras sus declaraciones, Borja Iglesias se sumó a la promesa de su compañero y desveló que tampoco tendría problema en plasmar en su piel la cara de Luis de la Fuente.

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Durante un acto de patrocinio de Google Gemini, el internacional español Borja Iglesias aseguró que, igual que confesó Marc Cucurella, también se tatuaría la cara de Luis de la Fuente en caso de conquistar el Mundial. "Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Seguro que buscando en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar Una buena opción. Yo me apunto también", dijo entre risas.