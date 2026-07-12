La artista, sin poder parar de sonreír, levantó el pelo como si fuese un trofeo durante la Bresh

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Lola Índigo ha protagonizado un momento 'tierra trágame' en la Bresh en Ibiza. En el vídeo se ve a la cantante disfrutando sobre el escenario hasta que en un momento determinado, la artista empezó a bailar agachando la cabeza y su peluca se desprendió. El público se sorprendió al ver que el espontáneo instante que estaba protagonizando la cantante.

La artista, sin poder parar de sonreír, levantó el pelo como si fuese un trofeo. Poco después, se refugió en la mesa del DJ con una gran carcajada por la escena que acababa de protagonizar.

"Anoche por fin hice mi wig reveal", vaciló en redes sociales

El vídeo se ha viralizado en redes sociales y no han tardado en aparecer algunos mensajes que apuntaban al posible rapado a cero que se habría hecho la artista. Pero nada más lejos de la realidad. Lola Índigo se había recogido el cabello para exhibir un peinado lago y rizado.

Después de este icónico momento, la artista respondió por redes sociales, donde compartió hasta tres veces el vídeo. "Anoche por fin hice mi wig reveal", vaciló añadiendo junto a la canción 'Yo soy Hannah Montana'. Todos sus seguidores, con la misma naturalidad, aceptaron el episodio como un momento gracioso de la cantante.