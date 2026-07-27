Carlos Otero 27 JUL 2026 - 09:00h.

Tatiana Delgado llegó a la final de 'Supervivientes 2011' aunque abandonó temporalmente el concurso por un problema con sus prótesis

Tatiana Delgado se tatúa para esconder su gran complejo: "Adiós cicatrices"

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La edición de 2011 de 'Supervivientes' está grabada a fuego entre los seguidores del formato: fue la que ganó Rosa Benito, la primera presentada por Jorge Javier Vázquez y fue la que contó con Tatiana Delgado como protagonista de muchas de sus tramas. Una de las más recordadas fue su abandono temporal del reality después de que el salto desde el helicóptero le provocara un desplazamiento de sus implantes mamarios.

Pues bien, Tatiana Delgado ha reaparecido con una imagen muy poderosa y un sorprendente nuevo proyecto profesional. Reconvertida en asesora de crecimiento personal, la finalista del reality de los Cayos Cochinos acaba de publicar un libro con una importante carga autobiográfica.

Un libro para renacer tras tocar fondo

En 'El amor empieza por uno mismo', que así se llama la obra, Tatiana reflexiona sobre cuestiones relacionadas con los traumas, el amor propio, las relaciones tóxicas, la espiritualidad y la capacidad de renacer después de las adversidades. Se trata de un testimonio honesto sobre cómo las heridas de la infancia pueden llevarnos a repetir patrones, elegir vínculos que nos dañan y confundir el deseo, la intensidad o la validación externa con el amor verdadero.

A lo largo de sus 160 páginas, la televisiva repasa episodios de su vida, algunos especialmente duros, como las palizas que asegura haber recibido por parte de su padre, su adolescencia solitaria o la mala gestión del éxito profesional. "Finalmente logré labrar un éxito real con una profunda transformación basada en el amor y la sanación espiritual", reflexiona en su interior.

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Las primeras reseñas son muy positivas y están cargadas de cariño. Con una valoración de cinco estrellas en una popularísima plataforma de ventas online, los usuarios se deshacen en halagos hacia la obra tras profundizar en su lectura. "Me ha encantado y me ha servido para aprender a aceptar y valorar", firma un usuario. "Ésta es una historia de búsqueda. A través de sus páginas, seguimos esa búsqueda que envuelve dolor, pero que es honesta e inspiradora. Una historia narrada sin usar términos rebuscados de manera que leerla se la puede hacer de un tirón", reflexiona otro cliente que ha verificado su compra.

Un look tan único como ella misma

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El lanzamiento editorial ha venido acompañado de una imagen tan singular como la de su propia autora. Siempre excesiva y visceral, Tatiana atraviesa un momento en el que reivindica sus curvas como nunca. Labios especialmente voluminosos, escotes pronunciados, prendas ajustadas, maquillajes llamativos y peinados poco convencionales forman parte de una estética muy personal que ha convertido en una de sus señas de identidad.

"Lo que importa es quién eres, no cómo eres", reflexiona Tatiana en una de sus últimas publicaciones. Delgado considera que su imagen no la define y reivindica que, aunque su estética no encaje en determinados cánones, sus experiencias y conocimientos tienen el mismo valor. "Yo quiero encajar desde el alma y no desde el físico", añade. "Yo soy lo que soy y punto", concluye.

Un pasado mediático y un presente metafísico

Tatiana Delgado apareció por primera vez en televisión en el programa 'Mujeres sin vagina', emitido en Cuatro, donde mostró públicamente su proceso de labioplastia. Posteriormente se incorporó al reparto de la cuarta entrega de la saga 'Torrente', junto a Santiago Segura y Kiko Rivera. Fue precisamente a raíz del estreno de la película cuando su popularidad comenzó a crecer. Tras su participación en 'Supervivientes 2011', Tatiana frecuentó durante una temporada los platós de Telecinco. Sin embargo, poco a poco fue desapareciendo de la pequeña pantalla y regresó a las salas de fiesta, además de pasar una etapa asentada en Centroeuropa.

Ahora ha dejado aparcada su faceta como bailarina y, tras un periodo centrado en su formación como técnica en medicina estética, ha orientado buena parte de su actividad profesional hacia el crecimiento personal, el desarrollo emocional y la divulgación de las enseñanzas que asegura haber extraído de sus propias vivencias.