Equipo Outdoor 24 JUL 2026 - 11:27h.

Alejandra Rubio ha compartido en un vídeo los resultados de su análisis de colorimetría y ha descubierto mucho más que los colores que le favorecen

Las románticas vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una isla de ensueño: su exclusiva elección

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Alejandra Rubio se ha realizado a un análisis de colorimetría profesional y los resultados no han dejado indiferente a nadie. La hija de Terelu Campos, que recientemente ha disfrutado de unas románticas vacaciones por Italia junto a Carlo Costanzia, ha compartido en un vídeo todo el proceso, dejando que sea la propia estilista quien vaya guiando la sesión color a color.

La profesional ha explicado primero el método: hay que fijarse en la zona de la ojera, en el surco de debajo del ojo, para ver cómo reacciona realmente la piel ante cada color. Entre el naranja y el fucsia, la estilista ha señalado que el segundo le quitaba tono de piel a la influencer, que espera su segunda hija junto a Carlo para el próximo mes de agosto, dejándola más pálida, mientras que el naranja sí le daba luz al rostro.

Entre el negro y el marrón, ha sido de nuevo la experta quien ha marcado la diferencia: el marrón ha resultado ser el ganador, mientras que el negro, aunque técnicamente no le apagaba la piel, no aportaba nada especial.

El siguiente duelo ha sido entre el verde esmeralda y el caqui. La estilista ha sido tajante con el esmeralda: “Va a ser de los que más nos va a gustar”, ha asegurado, mientras que Alejandra ha reconocido entre risas que no suele usar ese tono. Después ha llegado el turno del beige frente al blanco, con el beige como claro ganador según la estilista.

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El momento más comentado de toda la sesión ha llegado con la comparación entre el plateado y el dorado para decidir las joyas y complementos. "Armoniza mogollón contigo, te suaviza la piel y te ilumina los ojos, me quedo con el dorado 100%", ha sentenciado la estilista, mientras que el gris ha resultado ser el peor color de toda la sesión.

Un veredicto que ha encajado a la perfección con el resultado final: Alejandra pertenece a la estación otoño, precisamente la que ella misma esperaba que le tocara, y que reúne los tonos cálidos, dorados y terrosos.

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La sesión no se ha quedado solo en la ropa y el maquillaje. También han hablado sobre su melena: según la estilista, el rubio vainilla que lleva actualmente encaja con su colorimetría cálida, mientras que un rubio blanco no le sentaría nada bien por ser un tono frío. Alejandra ha preguntado directamente si le sentaría mejor el pelo corto y si el castaño le favorecería, a lo que la experta le ha confirmado que estaría muy guapa de morena, aunque también le sienta bien tal y como está ahora.

Finalmente, otra estilista también le ha recomendado volver a su color natural y trabajar con mechas en tonos cálidos, además de destacar su rostro ovalado y su mandíbula marcada, unos rasgos que, según ha explicado, se pueden potenciar con un corte bob.

Con estos resultados sobre la mesa, Alejandra ya tiene claro que seguirá apostando por las joyas doradas que tanto le favorecen, tal y como ha confirmado la propia sesión. La gran incógnita ahora es si dará el paso hacia un cambio de look más radical, animándose con el color y el corte que la estilista le ha recomendado, o si preferirá seguir tal y como está, algo con lo que, según le han confirmado, también luce estupenda.