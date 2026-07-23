Lorena Romera 23 JUL 2026 - 11:18h.

El hijo de Isabel Pantoja comunica que ha sufrido un ictus y habla de las secuelas físicas

Es la segunda vez que el DJ sufre un accidente cerebrovascular, aunque esta vez "ha sido un poco más fuerte"

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Kiko Rivera ha vuelto a sufrir un ictus. El hijo de Isabel Pantoja ha confirmado a través de un comunicado oficial en su perfil de Instagram el motivo de su reciente ingreso hospitalario: un segundo accidente cerebrovascular en su historial médico -el primero fue en 2022-. El DJ y exconcursante de 'Supervivientes', que apenas unas horas antes anunciaba la cancelación de su gira de verano, ha asegurado que en esta ocasión el episodio "ha sido un poco más fuerte" y que le ha dejado "algunas pequeñas secuelas".

"He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte", comienza expresando el cantante. "Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", ha explicado el artista, vinculando directamente su estado de salud al desgaste emocional.

A pesar de la gravedad del suceso, el músico ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, confirmando que ya se encuentra fuera de peligro, pero que ahora se centrará plenamente en su recuperación: "Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo. La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla", ha subrayado.

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"A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo. Ha llegado el momento de poner límites y no voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", señala el cantante.

Asimismo, el hijo de la tonadillera ha querido ser tajante respecto a cualquier novedad sobre su evolución médica con la intención de evitar especulaciones: "Toda la información relacionada con mi salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria", ha puntualizado.

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El DJ ha concluido su mensaje expresando su agradecimiento por las muestras de cariño y dejando la puerta abierta a su regreso a los escenarios cuando su salud se lo permita: "Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro respeto, vuestro cariño y por estar siempre ahí".