Lorena Romera 23 JUL 2026 - 12:26h.

La nuera de Makoke ha hablado de la importancia de cuidarse la piel tras "aprender la lección"

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Meses después de hacer saltar las alarmas por su estado de salud, con varios ingresos hospitalarios, Marina Romero continúa volcada en recuperar su vida. Hace casi un año, la salud de la pareja de Javier Tudela ponía en jaque a todo su entorno -incluso Makoke comunicaba entre lágrimas que posponía su boda por ella- y, aunque todavía se desconoce su diagnóstico médico, la influencer ha compartido ahora unos consejos de cuidado personal en los que habla de "manchas en la piel" y de "aprender la lección".

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Era septiembre de 2025 cuando la joven hacía pública su enfermedad en redes sociales. Una publicación en la que la joven se mostraba en el hospital, con algunas tiritas cubriendo zonas estratégicas de su rostro. Aunque no existe constancia de que esas "manchas en la piel" guarden relación con el motivo de su problema de salud, estas declaraciones sobre "aprender la lección" han recordado a aquellas imágenes.

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En su última publicación, la nacida en Argentina se ha sincerado sobre los cambios que ha experimentado en la piel tras haber sido madre. En el vídeo en cuestión, la creadora de contenido hace especial hincapié en protegerse la piel de los rayos del sol. Algo a lo que ella no daba tanta importancia hasta que "aprendió la lección".

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"Antes esperaba a tener un problema para empezar a tratarlo, pero aprendí la lección", comienza diciendo Marina Romero frente a sus seguidores. Un clip en el que vemos a la cuñada de Anita Matamoros tomando el sol y, después, echándose crema solar en el rostro mientras ofrece esta serie de importantísimos consejos a su comunidad.

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"Después de los embarazos y los cambios hormonales, empecé a notar manchas en la piel y me di cuenta de que no quería que fueran a más. Desde entonces, la constancia es parte de mi rutina", explica, mostrando a cámara sus productos solares de confianza.

A la espera de saber si la joven terminará compartiendo o no algún día detalles sobre el bache de salud que atravesó, lo cierto es que estas imágenes devuelven la tranquilidad a sus seguidores. Centrada en el cuidado personal y en disfrutar del verano junto a Javier Tudela y sus pequeños, Marina Romero demuestra que está plenamente volcada en su recuperación.