Equipo Outdoor 24 JUL 2026 - 16:05h.

El exconcursante de ‘GH VIP’ ha recibido duras críticas después de anunciar su graduación en Derecho tras “5 largos años” de carrera

Gianmarco Onestini desata los rumores de relación con una tentadora de 'La isla de las tentaciones'

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Gianmarco Onestini no ha tardado en recibir una oleada de críticas después de anunciar uno de los momentos más importantes de su vida. El exconcursante de 'GH VIP', que hace unos días compartió con orgullo las imágenes de su graduación en Derecho tras "5 largos años" de carrera, se ha topado con una respuesta muy distinta a la que esperaba entre parte de sus seguidores.

El italiano, que en junio ya había celebrado haber superado los 28 exámenes de la carrera y entregado la tesis, aseguraba en su publicación haber tardado cinco años en conseguir su título, un logro que quiso compartir con sus padres y con el resto de sus seguidores como el cierre de una etapa muy exigente. Sin embargo, varios usuarios han hecho sus propias cuentas y no les salen los números.

"Por lo menos la hizo en 8, ya que según él, en la pandemia le faltaban dos asignaturas para terminar la carrera, eso fue en 2020, estamos en 2026", escribía un usuario, cuestionando directamente la cronología que maneja el italiano.

Otro comentario iba más allá, recordando que "en GH VIP 7, año 2019, llevaba 4 años matriculado", lo que situaría el inicio de sus estudios en 2015, muy lejos de los "5 años" que Gianmarco ha querido destacar en su celebración. Varios usuarios coinciden en que las cuentas, tal y como las cuenta el propio Gianmarco, no terminan de cuadrar.

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Las críticas no se han quedado solo en las matemáticas. Varios usuarios han cargado directamente contra él con comentarios mucho más duros, llamándole "papanatas" y asegurando con sarcasmo que "estará orgulloso y todo" de su logro. Otros mensajes, todavía más contundentes, se referían tanto a él como a su hermano Luca, que estudia Odontología, con expresiones como “vaya dos payasos, el abogaducho y el sacamuelas”.

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De momento, Gianmarco no ha respondido a ninguna de las críticas recibidas ni ha aclarado la aparente discrepancia entre las fechas que maneja, algo que muchos usuarios siguen señalando en los comentarios de su publicación.

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Su celebración, que en un primer momento parecía unánime, se ha visto empañada por este debate sobre los números reales detrás de su titulación. Habrá que ver si el italiano decide salir al paso para explicar los números que no terminan de cuadrarle a sus detractores, algo que hasta ahora no ha sido su costumbre ante este tipo de polémicas, ni siquiera cuando las críticas han sido especialmente duras.