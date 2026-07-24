Lorena Romera 24 JUL 2026 - 13:12h.

La influencer ha aclarado el verdadero motivo por el que está recibiendo quimioterapia

Nuevo revés de salud para Marta Peñate en pleno tratamiento de quimioterapia por su embarazo ectópico

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Marta Peñate no ha podido contener su indignación tras recibir duras críticas e insinuaciones en redes sociales sobre el tratamiento médico al que se está sometiendo. Tras compartir un vídeo junto a su cuñada, en el que se mostraba entre risas mientras recibía la dosis del fármaco, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha recibido comentarios que ponen en duda su estado de salud. Respondiendo a las críticas, la influencer ha aclarado el motivo exacto por el que recibe quimioterapia.

Visibilizando su malestar ante los mensajes que han estado cuestionando su estado de salud, la colaboradora ha criticado con firmeza la falta de empatía de quienes parecen asegurar que sería algo que habría elegido. "La crueldad de la gente y el no límite de sus comentarios me deja anonadada", ha comenzado expresando.

Unos stories en los que la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha asegurado que ha estado estos días "vomitando" y experimentando una serie de síntomas que la han llevado en varias ocasiones "a urgencias". Sin embargo, hay otros -como ese día con su cuñada-, que le sienta "muy bien".

"Pero es que esta señora alega que yo soy una mujer sana y que, claro, me estoy dando una quimio porque me apetece, porque dije yo '¿por qué no darme una quimio, verdad, en verano?', comenta con ironía.

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Para zanjar cualquier especulación, la pareja de Tony Spina ha explicado que el tratamiento responde a una estricta necesidad médica preventiva para eliminar las células anormales detectadas en su útero antes de que deriven en una enfermedad más grave.

"Me estoy dando quimio porque si no me curo las células que tengo anormales en el útero, me puede dar lo que ya sabemos. Gracias a Dios me lo cogieron a tiempo, no ha llegado a más y se me está quitando. En menos de un mes ya termino", ha aclarado.

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Asimismo, la televisiva ha querido recordar que la actitud positiva con la que intenta mostrarse en las redes no minimiza la dureza de lo que está siendo proceso. Y es que, como ya ha explicado en otras ocasiones, Marta Peñate prefiere no compartir esa parte más dura del tratamiento.