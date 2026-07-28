La influencer se ha trasladado hasta donde se encuentra su madre y dice que "nunca la había visto llorar tanto"

Última hora de los incendios: Interior anuncia el fin de la evacuación de 13 municipios de Madrid y Ávila

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La madre de la conocida creadora de contenidos Violeta Mangriñán, vecina del pueblo castellonense de Aín, uno de los evacuados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó que ha arrasado ya 8.500 hectáreas, se ha unido a las labores de extinción y su hija le ha agradecido en redes sociales que lo haga a pesar de estar jubilada.

En sus perfiles de Instagram (donde tiene más de 2,5 millones de seguidores) y TikTok (1,3 millones), Violeta Magriñán ha subido un fragmento de un informativo televisivo donde se ve brevemente a su madre dentro del dispositivo de bomberos, y ha escrito: "60 y tantos años, jubilada, doblando turno y dejándose la piel junto a sus excompañeros por pura vocación y amor a la sierra de Espadán y a los animales que la habitan".

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"Todos deberían tener una Elvira en su vida y yo tengo la suerte de ser su hija", señala la también empresaria y ex concursante televisiva, quien añade junto al vídeo: "No todos los héroes llevan capa. Mil vidas no serían suficientes para decirte lo orgullosos que estamos de ti", señala en alusión a su madre. Asimismo, manda "millones de gracias a los miles de profesionales por toda España que se están jugando literalmente la vida por salvar nuestro más preciado tesoro".

El último comunicado de la valenciana

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En una de las últimas historias publicadas por la influencer, dice que ha viajado hasta allí, pero que solo ha podido ver unos minutos a su madre “cuando había parado a comer. Nunca la he visto llorar tanto ni tan triste como hoy. Me voy con el corazón roto. Ojalá esta pesadilla termine pronto, aunque el daño será irreparable porque se va a quemar la mitad de la sierra”.

“Los ciudadanos tenemos que dar un golpe en la mesa de una santa vez, lo de este país con sus gobernantes es una burla constante. No se salva ningún partido”, sentencia.