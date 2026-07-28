Declarado un incendio en La Utrera de nivel dos por riesgo para la población y bienes no forestales, en León
El fuego, declarado en La Utrera, ha movilizado un amplio operativo de extinción
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La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio forestal de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en La Utrera, localidad perteneciente al municipio de Valdesamario, en León, debido al grave riesgo que puede suponer para la población y para bienes no forestales.
El incendio se ha originado a las 14:45 horas de este martes por causas que, por el momento, se desconocen. Apenas 45 minutos después, a las 15:30 horas, el operativo decidió elevar el nivel de gravedad a IGR-2, según los datos facilitados por la plataforma Inforcyl.
Amplio despliegue para combatir las llamas
En las labores de extinción trabajan numerosos efectivos del operativo contra incendios de la comunidad. En concreto, participan un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, tres equipos ELIF/BRIF y tres medios aéreos, además de otros recursos movilizados para intentar frenar el avance del fuego.
Los equipos continúan trabajando sobre el terreno para evitar que las llamas se propaguen y puedan afectar a zonas habitadas o a infraestructuras cercanas.
Segundo incendio en el municipio
Este nuevo incendio se registra en el mismo municipio donde permanece activo el fuego declarado en Murias de Ponjos, que en las últimas horas ha evolucionado favorablemente.
Ese incendio, originado el pasado 22 de julio, llegó a alcanzar también el nivel de gravedad 2, aunque actualmente se encuentra estabilizado y su nivel de peligrosidad ha descendido de IGR 1 a IGR 0, tras la mejora de la situación.
Los servicios de extinción permanecen pendientes de la evolución de ambos incendios, especialmente del declarado este martes en La Utrera, cuyo comportamiento mantiene activado el máximo dispositivo de vigilancia y respuesta.