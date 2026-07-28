Raquel Duva 28 JUL 2026 - 15:58h.

Los vecinos han pasado dos días de auténtica angustia por el denso humo que obligó a evacuar a 11 municipios

Última hora de los incendios: García Page retoma el mando de la extinción del fuego en Toledo tras bajar a nivel 2 la emergencia

Compartir







Toledo sale de la situación de emergencia nacional y se levantan las restricciones. Los vecinos pueden volver a casa y un poco a la normalidad. Entre los realojados se vive mucha alegría por regresar a sus viviendas y por poder reencontrarse con los vecinos. El ayuntamiento ha colocado un cartel para dar la bienvenida a todos ellos con esta frase: "Volvemos a vernos".

PUEDE INTERESARTE Última hora de los incendios forestales en España: Interior autoriza el realojo de nueve municipios de Toledo

Los vecinos han pasado dos días de auténtica angustia por el fuego pero sobre todo por el denso humo que obligó a evacuar a 11 municipios. Ahora, los realojados respiran tranquilos aunque no podrán olvidar esta pesadilla.

Los realojados, emocionados por el trato recibido tras la evacuación

Los realojados hablan entre ellos sobre lo vivido en las últimas horas. Muchos llevan desde el sábado en el recinto ferial de Talavera de la Reina. Algunos van acompañados de sus mascotas y de los pocos objetos que pudieron coger rápido antes de marcharse de sus casas.

Todos ellos han sufrido mucho pero también están muy agradecidos por el trato recibido. La localidad se ha volcado con ellos y las instituciones, el sector privado y los voluntarios han unido fuerzas para que la estancia de los vecinos fuese agradable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hoy, muchos vuelven a Castillo de Bayuela, después de que el humo denso obligase a la evacuación de 11 pueblos. Todos recogen lo poco que pudieron llevarse para regresar con el alma en vilo y esperando que esto no se vuelva a repetir.