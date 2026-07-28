Berto González 28 JUL 2026 - 17:48h.

Regina García Pérez es una exitosa empresaria inmobiliaria valenciana que ha devuelto la ilusión sentimental a Canales Rivera, colaborador de 'De lunes a viernes'

La nueva vida de José Antonio Canales Rivera: alejado de la televisión y con una posible nueva ilusión

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José Antonio Canales Rivera está disfrutando de una etapa llena de ilusión en el terreno sentimental. La mujer que le ha devuelto la alegría al colaborador de 'De lunes a viernes' y con la que comparte su vida en la actualidad es Regina García Pérez. Se trata de una reputada mujer de negocios del sector inmobiliario en Valencia con la que se le ha visto pasear acaramelado, compartiendo miradas de complicidad, multitud de gestos de cariño y paseos cogidos de la mano por distintos enclaves.

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Así fueron los inicios de la relación entre Canales Rivera y Regina García

Los inicios de la historia de amor entre el extorero y la CEO valenciana tuvieron lugar en la más absoluta intimidad. Aunque llevaban compartiendo momentos juntos durante varios meses, su noviazgo se hizo público de manera definitiva durante los primeros días del mes de marzo de 2024.

En esa fecha, la pareja acudió junta a una cita muy especial celebrada en el hotel Las Arenas Spa y Resort de Valencia con motivo de la gala de entrega de los galardones de la revista Madrid Magazine. En dicho evento, el diestro fue premiado por su trayectoria profesional en las artes y se dejó ver acompañado por primera vez de su nueva ilusión. Durante la velada se mostraron muy atentos, cariñosos y complices ante la presencia del resto de invitados.

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Esta relación surge aproximadamente un año después de que el sobrino de Paquirri confirmase el punto final definitivo de su noviazgo con Isabel Márquez de Prado. A pesar de la distancia física que existe entre ellos, ya que ella reside en Valencia y él mantiene su residencia en su Andalucía natal, ambos organizan constantes escapadas para verse. Disfrutan de veladas románticas en hoteles de Sevilla, acuden juntos a cenas con amigos, realizan salidas al campo e incluso asisten a eventos taurinos como capeas familiares.

Valenciana y CEO de una empresa de éxito del sector inmobiliario en la Costa Blanca

Regina García Pérez es una reputada profesional nacida en Valencia que cuenta con un perfil corporativo de enorme relevancia. Desarrolla su actividad profesional en el sector inmobiliario del Levante como CEO y máxima responsable de Casas del Mediterráneo, una reconocida firma nacida en el año 1996 que está especializada en la compraventa, gestión y alquiler de inmuebles de alto nivel en la zona.

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El sector inmobiliario es claramente su fuerte. Tras acumular años de experiencia en este ámbito, en 2017 decidió dar el salto y emprender su propio camino. Se puso al frente como administradora única de la empresa 'Propia Inmuebles S.L.', una sociedad que cuenta con casi dos décadas de trayectoria aunque ella lleve gestionándola unos siete años, tal y como recoge la revista Lecturas.

Desde ahí se encarga de todo lo relacionado con la compra, venta, alquiler y traspaso de todo tipo de propiedades, además de gestionar préstamos hipotecarios. Antes de su llegada, la firma registraba unas ganancias bastante modestas, cercanas a los 10.000 euros al año, pero su gestión marcó un cambio de rumbo.

Pero su actividad profesional no acaba ahí, ya que está relacionada con dos negocios más. Por un lado, coadministra junto a su hermano 'Crece Casas del Mediterráneo S.L.', fundada en mayo de 2020 para lanzar y comercializar franquicias de agencias inmobiliarias y ofrecer consultoría de negocio. Al tratarse de una firma bastante reciente, aún no cuenta con balances de cuentas públicos.

Por otro lado, gestiona en solitario 'Casas del Mediterráneo Obra Nueva S.L.', centrada de forma específica en la intermediación de viviendas de nueva construcción. Esta última empresa es precisamente el motor económico principal de sus proyectos y refleja a la perfección el éxito profesional de la pareja de Canales Rivera. En apenas dos años de funcionamiento, la sociedad ha alcanzado cifras impecables: roza los 900.000 euros de facturación anual y suma un patrimonio que roza los 800.000 euros en activos. Queda claro que en lo laboral las cosas le van sobre ruedas.

En su día a día y en la faceta más personal, Regina es una persona apasionada de la naturaleza y del campo, caracterizada por un estilo de vida saludable que combina el frenesí de su trabajo como directora de alta responsabilidad con momentos de relajación, desconexión y viajes.

Su rutina diaria y estilo de vida consiste en coordinar sus funciones al frente de sus empresas en la Comunidad Valenciana con sus desplazamientos hacia el sur y hacia la capital, acompañando a Canales Rivera en sus compromisos profesionales y personales mientras disfrutan juntos de un proyecto de futuro que, de momento, está consolidado.