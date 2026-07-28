Dulceida y Alba Paul se casan de nuevo: el anillo de más de dos mil euros del 'sí quiero'

Natalia Sette 28 JUL 2026 - 14:10h.

La influencer y la exconcursante de 'Supervivientes' han sorprendido a sus seguidores anunciando que pasarán de nuevo por el altar

Todos los negocios Alba Paul: un podcast, una empresa dedicada al mundo del camping y hasta una hamburguesería

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La historia de amor entre Dulceida y Alba Paul no deja de sumar apasionantes capítulos. Tras más de diez años de relación, una mediática ruptura, una reconciliación de ensueño y la llegada de su primera hija, la pareja ha dado un nuevo paso que ha revolucionado a sus seguidores. Después del regreso de Alba tras tres meses en 'Supervivientes', las influencers han anunciado que se casan de nuevo.

A pesar del tiempo separadas por el reto de la aventura en Honduras, la distancia solo ha servido para confirmar la solidez y estabilidad de su relación. Ahora que vuelven a estar juntas en España, han decidido dar la gran noticia presumiendo de compromiso. Alba ha querido sorprender a su pareja con una joya de ensueño que no ha dejado a nadie indiferente.

La encargada de revelar los detalles ha sido la propia Dulceida a través de sus redes sociales, donde ha mostrado el espectacular anillo que ya luce en su mano. “¡¡¡Si quiero, SIEMPRE!!!”, ha exclamado entusiasmada al compartir la noticia con su comunidad. La creadora de contenido ha confesado divertida el motivo del retraso en anunciarlo: “Amigas, no os había enseñado el anillo porque quería hacer unas fotos bonitas (las cuales no he hecho) y no me quiero esperar más”.

Junto a un bonito carrusel de imágenes donde ambas aparecen radiantes, enseñando la joya y presumiendo de caras de absoluta sorpresa y felicidad, Dulceida ha dedicado unas románticas palabras a su chica. “Soy la mujer más afortunada del mundo y no por el anillo, sino por la que me lo ha regalado. Te quiero y estoy súper nerviosa por volver a celebrar el amor con el mar de fondo”, ha expresado emocionada.

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El anillo es un elegante solitario de compromiso con un diamante central en talla brillante. La exclusiva pieza destaca por estar rodeada de una orla y contar con un brazo cuajado también de diamantes de talla brillante. Aunque el diseño está disponible en diversos metales, la catalana ha optado por la versión en oro blanco de 18 quilates, una joya cuyo precio alcanza los 2.150 euros.

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De esta manera, la pareja reafirma su compromiso vital tras un tiempo especialmente intenso. Con la compra de su nueva casa y la feliz etapa que atraviesan junto a la pequeña Aria, la pareja volverá a darse el "sí, quiero" rodeada de los suyos. Las influencers preparan ya un enlace muy especial a orillas del mar para celebrar, una vez más, que su historia de amor puede con todo.