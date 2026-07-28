Claudia Barraso 28 JUL 2026 - 16:33h.

Cucurella es el único de los jugadores de la Selección que ya ha cumplido con la promesa que hizo antes de la victoria

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Marc Cucurella lo ha vuelto a hacer, ha cumplido su promesa. Así lo ha anunciado a todos sus seguidores una semana después de haberse proclamado campeón del mundo con la Selección española. En una fotografía en la que aparece tumbado con un tatuador y con el creador de contenido ‘Ceciarmy’, el futbolista comunica a sus seguidores que ha grabado en su piel este momento que ya forma parte de la historia del fútbol español.

Antes de jugar la final del Mundial de 2026 contra el equipo argentino prometió frente a las cámaras que se tatuaría la cara del seleccionador Luis de la Fuente y parece que el riojano ya forma parte de los tatuajes que tiene Cucurella en el brazo. Y de momento parece también que es el primero que ha cumplido la promesa después de que los jugadores hayan conseguido la segunda estrella en la camiseta.

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En una historia de ‘Ceciarmy’ junto con el tatuador ‘Ganga’ enseñaron a cámara cuál era el diseño que habían elegido para el tatuaje del futbolista y sí, se trataba nada más y nada menos que el rostro de Luis de la Fuente vestido con un traje negro, camisa blanca y la corbata naranja agarrando la Copa del Mundo: “¡Qué locura! Nos vamos a casa de Cucurella que Ganga se lo va a tatuar ya. Es una locura”, decía en el vídeo.

Uno de los jugadores que ya ha cumplido con su promesa

Y al principio de esa misma historia aparecía el protagonista sin camiseta y con una parte del brazo ya pixelado, concretamente la zona donde se habría hecho el diseño que han enseñado a cámara. La siguiente historia es la que subió el propio catalán a su perfil de Instagram donde aparecen todos ellos momentos antes de empezar el tatuaje.

De todos los jugadores de la Selección podría haber sido el primero en cumplir su promesa ya que por el momento, Pedri no se ha teñido el pelo de rubio ni Gavi de rosa, Lamine Yamal no tiene la barba y el bigote que prometió dejarse durante las tres semanas siguientes a la victoria y Ferrán Torres sigue con su melena como se ha podido ver en algunas fotografías junto a Marcos Llorente disfrutando de unas merecidas vacaciones.

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Y aunque parecía que Cucurella iba a elegir su pierna izquierda para situar al seleccionador riojano como un gran recuerdo de ese inolvidable día, parece que al final ha querido que el tatuaje sea más visible y ha elegido hacer una continuación de los dibujos que tienen en uno de sus hombros.

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Así ha quedado el tatuaje

No más de dos horas es lo que ha tardado el tatuador en dibujarle la cara del que ha sido su entrenador durante estos años y que le ha llevado al lateral y a todo un equipo a conseguir lo que hacía 16 años que España no conseguía. Y así ha querido reconocer todo ese esfuerzo Marc Cucurella.

El tatuaje se lo ha hecho en el tríceps, justo encima del codo en un brazo en el que tiene más tatuajes. El dibujo es exactamente el mismo que enseñó el creador de contenido unas horas antes. No es un tatuaje completamente realista sino que se asemeja a una caricatura de Luis de la Fuete sujetando el trofeo.