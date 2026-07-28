Lorena Romera 28 JUL 2026 - 12:50h.

La influencer ha recibido el alta hospitalaria y ha tenido muy clara su postura cuando le han preguntado por el torero

El comunicado de Tamara Gorro, ingresada en el hospital, y la inesperada respuesta de Cayetano Rivera

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Tras varios días ingresada, Tamara Gorro ya ha recibido el alta hospitalaria. A las puertas del centro médico, la influencer ha atendido a la prensa para aclarar cómo se encuentra tras pasar por quirófano. Unas declaraciones en las que la presentadora ha ido marcando ciertos limites: su diagnóstico médico, por ejemplo. Pero también Cayetano Rivera. Cuando le han preguntado por el cariño mensaje que le mandó, acompañado de una preciosa foto en la que les veíamos besándose por primera vez, la modelo se ha mostrado contundente.

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A su salida del centro médico, los medios que allí le esperaban no han dudado en preguntarle por el romántico gesto que tuvo el torero. Pero Tamara ha esquivado la pregunta asegurando que se siente muy arropada por sus hijos, y también por su exmarido, a quien sí ha agradecido su calor en estos días tan importantes para ella:

"Tengo unos apoyos incondicionales y son los que están conmigo. Los principales para mí son mis hijos (...) Ezequiel no me ha soltado de la mano tampoco, por supuesto. De hecho, está por aquí con mis hijos", ha asegurado, mostrándose muy agradecida. Sin embargo, su postura al hablar de Cayetano Rivera ha sido otra muy diferente: "No voy a hablar de esos temas".

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Cuando los periodistas han hecho hincapié en que tuvo con ella un acto de amor de lo más significativo, dedicándole un tierno: "volverás a brillar". Ella ha respondido con humor: "Hombre, desde luego, por lo menos que me dé la vitamina E".

Al hablar de su estado de salud, la creadora de contenido no ha podido evitar romperse: "Una operación que se tenía que hacer y la otra nos ha llevado un grandísimo susto. Ahora vamos a retomar el susto y a llevarlo todo bien. Ya está, a comer, a descansar".

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Un durísimo revés de salud que la ha obligado a tomar una drástica decisión: alejarse del foco mediático y desconectarse por un tiempo de las redes sociales (aunque publique alguna que otra foto). Especialmente porque ahora lo que necesita es "paz". "Me quiero ir a Ibiza, donde tengo mi casa y a mi familia elegida. Paseíto, mar, tranquilidad, comer, salir a cenar... Creo que, por primera vez, me voy a priorizar", ha señalado. Un parón para asimilar este gran susto de salud y recuperarse con los suyos.