Primeras imágenes de Kiko RIvera tras recibir el alta hospitalaria

Lorena Romera 28 JUL 2026 - 14:23h.

El DJ ha reaparecido junto a Lola García tras recibir el alta hospitalaria por su segundo ictus

Kiko Rivera, a su madre: "Gracias por cuidar de tus nietos y por venir a verme"

Compartir







Ha sido uno de los momentos más difíciles y duros en la vida de Kiko Rivera. Tras sufrir su segundo ictus y afrontar días de verdadera incertidumbre en el hospital, el DJ finalmente ha recibido el alta y ya se encuentra recuperándose en casa. Sin embargo, el camino que tiene por delante no será sencillo: tiene secuelas en la movilidad y sufre pérdida de fuerza, obligándole a iniciar un proceso de rehabilitación que afronta con optimismo.

PUEDE INTERESARTE Isabel Pantoja continúa en Sevilla junto a Kiko Rivera y sus nietas, según Sandra Aladro

Horas después de confirmar su alta hospitalaria, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reaparecido a través de Instagram para lanzar un mensaje cargado de emoción y gratitud dedicado a quien ha sido el mayor de sus apoyos durante este complicado revés de salud: su pareja, Lola García.

El hijo de la tonadillera ha compartido una romántica fotografía en la que aparece besándola en la mejilla mientras suena de fondo la canción que compuso para ella. Junto a la imagen, ha escrito una emotiva carta en la que destaca lo mucho que ha significado para él que haya estado a su lado durante sus horas más bajas:

"Hay momentos en la vida que te enseñan quién está de verdad. Esta última semana ha sido uno de ellos. No te has separado de mí ni un solo minuto. Has estado cuando hacía falta hablar, cuando el silencio decía más que las palabras y cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo", ha confesado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Necesitaba sentir que no estaba solo"

Consciente de la gravedad de lo vivido tras este segundo ictus y de la compleja recuperación que le espera, Kiko Rivera ha querido recalcar que esta experiencia le ha servido para reordenar sus prioridades: "Es muy difícil encontrar a una persona que quiera de esta manera, con esa entrega, esa calma y ese amor tan limpio. Y hoy tengo más claro que nunca que no pienso equivocarme ni lo más mínimo contigo. Eres la mujer de mi vida".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de la crudeza del diagnóstico, el artista mira hacia el futuro con serenidad, centrado únicamente en su bienestar y en quienes le cuidan: "Solo quiero seguir caminando a tu lado, disfrutar de las cosas sencillas, reír, superar juntos lo que venga y llenar nuestra vida de momentos que merezcan la pena. Gracias por no soltarme la mano ni un segundo".

Un gesto de amor que ha quedado grabado a fuego para Kiko Rivera. "Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. Te quiero. Hoy más que nunca", asegura el músico, profundamente agradecido con la bailarina.