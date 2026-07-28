Lorena Romera 28 JUL 2026 - 13:16h.

La presentadora y la bailarina neerlandesa han anunciado su compromiso con un emotivo vídeo en redes sociales

Sandra Barneda y Pascalle Paerel comenzaron su relación a finales de 2022 y a principios de este año empezaron una vida en común en Amsterdam

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Sandra Barneda y su pareja, la bailarina y empresaria neerlandesa Pascalle Paerel, han anunciado que se casan. A través de una emotiva publicación conjunta en sus redes sociales, la pareja ha celebrado su compromiso: "Queríamos anunciaros algo que nos hace muy felices... ¡Nos vamos a casar! El mejor 'sí' de nuestra vida está por llegar. Nos casamos".

En el vídeo, compartido en blanco y negro, ambas posan entusiasmadas, entre sonrisas y abrazos, antes de revelar, en español y en inglés, la gran noticia. Una publicación que ya acumula cientos de reacciones y mensajes de enhorabuena. "Queríamos anunciaros algo que nos hace muy felices... ¡Nos vamos a casar!", se lee en el clip, donde se van intercalando estas imágenes en las que podemos verlas derrochando una infinita complicidad.

Su historia de amor antes del 'sí, quiero'

Sandra Barneda y Pascalle Paerel comenzaron su relación a finales de 2022, por lo que llevan juntas casi cuatro años. A pesar de haber mantenido al principio una relación a distancia entre España y Países Bajos, el vínculo no ha hecho más que fortalecerse.

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Tras afianzar su noviazgo y mudarse a vivir juntas a Ámsterdam a principios de este año, la presentadora y la exbailarina del Ballet Nacional de Holanda ponen la guinda a su romance con este compromiso.