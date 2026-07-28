Redacción Uppers 28 JUL 2026 - 12:23h.

El exjugador de fútbol comparte en sus redes sociales un entrenamiento casero que destaca por su sencillez y bajo coste

El vino de más de 2000 euros con el que Sergio Ramos brinda con el chuletón premium

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No hace falta un gimnasio lleno de máquinas para mantenerse en forma. A veces basta con un objeto tan cotidiano como un flotador infantil de los que pueden comprarse por alrededor de un euro. Eso es precisamente lo que ha demostrado el exjugador del Real Madrid Sergio Ramos en una de sus últimas publicaciones en redes sociales compartiendo un sencillo pero eficaz ejercicio acuático.

"Bueno, el nuevo ejercicio del verano", dice el jugador desde su piscina, montado en un clásico rulo o flotador de espuma alargado. "Después dice la gente que no tiene gimnasio en casa (...) Coges un flotador y te pones a patalear aquí media horita como simulando la bicicleta. Y después le metes lo que viene siendo la vueltecita para un lado, para otro", explica dando vueltas sobre sí mismo.

Más eficaz de lo que parece

"Mucho trabajo de pierna, señores (...) Por un euro tienes un gimnasio en la casa. Las playas son grandes para el que no tenga piscina. Un saludito", concluye con humor Ramos. Lo cierto es que aunque a primera vista puede parecer un ejercicio casi anecdótico, en realidad está trabajando la resistencia, el abdomen y el tren inferior.

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Por un lado, el movimiento de pedaleo fortalece la musculatura de las piernas y mejora la resistencia muscular. La resistencia del agua permite aumentar la intensidad del entrenamiento sin que esto tenga mayor impacto sobre las articulaciones, así que desplazándose con las piernas en lugar de quedarse en el sitio se ejercita más el cuerpo.

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Al mismo tiempo, realiza ejercicios de estabilidad y planchas para activar la zona del core. Las torsiones hacia los lados sobre el agua activan los músculos oblicuos y el abdomen. Y desplazándose hacia atrás de manera controlada enfatiza el esfuerzo en los gemelos y los cuádriceps.

Por supuesto, no han faltado los comentarios jocosos de algunos usuarios: "¿Te entra la piscina con el euro?", "Sergio, me adaptas el ejercicio para una terraza con manguera?", "El flotador no vale un euro, y para la piscina ¿podemos usar la tuya?".

La creatividad como aliada

En cualquier caso, la publicación del central sí deja una idea interesante. No siempre hace falta invertir una fortuna en material deportivo para añadir intensidad a una rutina de entrenamiento. La creatividad puede convertirse en una gran aliada del entrenamiento y demuestra que, en ocasiones, el objeto más barato de la casa puede poner en más aprietos que una máquina de gimnasio de varios miles de euros. Cuando se utiliza con un objetivo concreto, incluso un accesorio de apenas un euro puede convertirse en una herramienta sorprendentemente útil para fortalecer las piernas.