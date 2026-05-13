Redacción Gastro 13 MAY 2026 - 14:25h.

Sergio Ramos presume de seguir una dieta basada en "la alimentación" algo muy diferente de "comer"

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Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, es uno de los que ha hecho suyo ese refrán de 'desayuna como un rey'. El futbolista, ahora en camino de convertirse en propietario del Sevilla, se dedica a cuidar su cuerpo con el mejor jamón y aceite virgen extra, como consta en sus redes sociales, en las que exhibe una abundante ración de ibérico, tostadas con tomate, zumo de naranja y una botella del oro líquido, que completan el conjunto. El deportista, que acaba de cumplir los 40 años, sigue a rajatabla una alimentación que "marca la diferencia".

Sergio Ramos lleva 20 años siguiendo una alimentación que le permita alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Los expertos también consideran imprescindible inaugurar la jornada con una buena ingesta tras las horas de ayuno nocturno, algo que este futbolista lleva haciendo desde que comenzó su exigente carrera profesional.

Un desayuno saludable no es un cruasán con cualquier cosa y lo ideal es que incluya alimentos ricos en grasas saludables, proteínas magras, verduras o frutas y cereales integrales. Estos componentes no solo proporcionan energía y nutrientes esenciales, sino que también aseguran una sensación de saciedad prolongada. Para explicarlo mejor y dejando atrás las palabras complicadas la tostada con aceite de oliva, tomate, pavo y si le calzas un kiwi lo tienes.

"Hay que diferenciar entre comer y alimentarte"

El futbolista, que luce un cuerpo de 10, ha compartido muchas veces cómo hace, porque lo importante es "diferenciar entre comer y alimentarte". Mientras que comer "es uso y disfrute", alimentarse es "lo que tienes que hacer porque marca la diferencia".

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¿Y el lujo extra?

Sergio Ramos ha admitido sin embargo que cada 15 días se permite un lujo glourmet fuera de este régimen tan estricto. Siempre es un domingo cada quince días, a la hora de la merienda, y luego ser con su amigo Pablo Motos. "Ese domingo no se cena", ha explicado el jugador, pero se permite tomarse "dos cuencos de chocolate con churros".

"No somos robot, no somos máquinas", asegura el sevillano que ha llegado en plena forma física a sus 40 años abanderando una dieta equilibrada y estricta, que ha respetado durante más de dos décadas y que le ha permitido mantenerse a un alto nivel competitivo.

¿Cómo es un desayuno ideal?

La opción de Sergio Ramos coincide con los consejos de todos los nutricionistas. Debería incluir proteínas, hidratos, grasas buenas y vitaminas. Es decir, una tostada con aguacate, huevo, jamón de pavo y alguna fruta. Puedes completar con yogur natural con arándanos, nueces y avena, que siempre es mucho mejor que el clásico café con leche.

Un desayuno al estilo del deportista aporta, precisamente, energía sostenida y alivia la sensación de hambre a corto plazo que suelen ser la peor secuela de los desayunos ricos en azúcares refinados, esto es galletas, bollería etc. Así se evitan además los picos de glucosa.