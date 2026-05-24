Rocío Ponce 24 MAY 2026 - 10:00h.

Analizamos con una sommelier los dos vinos de lujo que Sergio Ramos mostró en Instagram y si eran o no una buena opción de maridaje

Qué desayuna Sergio Ramos (y el lujo que se da cada quince días)

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Hace solo unos meses, Sergio Ramos sorprendió sacando de su bodega personal dos vinos valorados en más de 9000 y 4000€ para una cena en casa con amigos viendo el fútbol. No es el único futbolista que presume de poseer algunos de los caldos más cotizados y valorados del mercado. Marcos Llorente, David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo, Messi y Neymar están también entre los profesionales del balón, algunos en activo y otros retirados, que han mostrado su afición por los vinos más exclusivos y caros del mundo.

Ramos que está muy de actualidad porque está prácticamente cerrado el acuerdo por el que adquiriría gran parte del Sevilla FC junto al fondo de inversión Five Eleven Capital. Puede que para celebrar este retorno tan especial al equipo en el que comenzó su carrera futbolística y un nuevo capítulo profesional en su vida, ha vuelto a abrir su bodega. No solo ha impresionado a sus invitados, también ha deslumbrado a los 66 millones de seguidores que tiene en Instagram al mostrar una cena regada por dos vinos de lujo.

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No sabemos con quién compartió esta reciente cena, pero ese delicioso chuletón premium acompañado de patatas fritas estuvo regado por dos vinos franceses que no están al alcance de la mayoría de los bolsillos. Conociendo el paladar del sevillano, preguntamos a la sommelier Mónica Rosón por la elección de Ramos, por el maridaje y también por cómo sustituir esos vinos, con características similares, por unos más baratos.

Cómo son los vinos de Sergio Ramos

Nos cuenta la experta que en la imagen puede distinguir dos vinos muy diferentes, uno blanco y uno tinto. Ambos grandes vinos y muy exclusivos (y caros). "El blanco es L’Hermitage 2018 es del Valle del Ródano norte, un blanco considerado uno de los mejores del mundo y de ahí su precio. Es un vino muy cremoso, con toque de mieles, fruta blanca, con un punto ahumado y mucho cuerpo, es muy mineral, es un blanco con mucha potencia que se puede tomar con carnes y con platos contundentes", cuenta Mónica Rosón a Gastro. Este prestigioso vino de la histórica bodega francesa Domaine Jean-Louis Chave puede llegar a costar entre 500 y 800€.

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Preguntada por el maridaje de este vino con el chuletón se pregunta si antes de ese plato probaron algún otro... Pero no lo podemos ver. "Este no es un vino, para mi gusto, que tomar con chuletón. De hacerlo con alguna carne, sería más apropiado para aves como pularda, un pollo asado, faisán…", explica.

Alternativas más económicas: Con las mismas uvas del vino que ha tomado de Sergio Ramos, las Marsanne y Roussanne, la apuesta de Mónica Rosón es un Domaine Courbis Saint Joseph Blanc que cuesta unos 27€. Y si queremos un vino español económico, aunque no tenemos esas uvas, nos recomienda una opción interesante —"salvando las distancias, por supuesto"— que se trata de un blanco llamado Escalada de Bodega Algueira, un Godello de la D.O. Ribeira Sacra, que cuesta unos 45€.

El otro vino que aparece en la foto de la cena de Sergio Ramos es un tinto francés. "Es el Château Rayas Reserve 2011, un tinto también del Ródano elaborado con grenache (que es como llaman a la garnacha). Es un vino muy complejo, carnoso, aromático, que procede de una zona con poca extensión de viñedos y de producción pequeña, por lo que es tremendamente caro, como ocurre con el blanco anterior", cuenta la sommelier. Y nos recuerda que, esta añada en concreto "está en plenitud total de consumo", pero sobre el otro vino considera que "podría estar mejor dentro de unos años".

¿Le gusta este vino con chuletón? "Este tinto yo no lo tomaría tampoco con chuletón, es un vino para sabores más terrosos, de los que puede tener la trufa, la carne de caza, el cordero… Cualquiera de esas carnes habría sido más apropiada que el chuletón", apunta. El precio en tiendas especializadas supera los 2200€.

Alternativas económicas: "Es difícil encontrar algo parecido, pero una opción de garnacha con finura es el Domaine la Barroche Châteauneuf‑du‑Pape Julien Barrot 2021, que cuesta 49€. Y de España, como tenemos mucha garnacha, alguno con características parecidas -de nuevo salvando las distancias-, optaría por una de la D.O. Campo de Borja o de la Sierra de Gredos como “La Bruja ” de Comando G por 25€".