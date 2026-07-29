Claudia Barraso 29 JUL 2026 - 18:44h.

En la inspección de los vehículos los agentes encontraron armas, drogas, objetos contundentes y pasamontañas

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La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad durante la celebración del Puro Latino Fest celebrado en el recinto de Las Banderas en el Puerto de Santa María. Más allá de un par de altercados, los agentes tuvieron que mediar entre dos de los cantantes protagonistas del evento.

Según ha confirmado el ‘Diario de Cádiz’, los agentes tuvieron que intervenir para que no se produjese una pelea mayor entre los equipos de Anuel AA y JC Reyes. El mismo medio ha confirmado que fue el equipo del primero quienes comenzaron a insultar a los del segundo cantante buscando una provocación. Aunque todo acabó en un cruce de insultos y gritos, los de ambos equipos comenzaron a intentar llegar hacia el otro y fue la Policía Nacional quien pudo evitar la pelea.

De hecho, las autoridades tenían todo bien asegurado antes de la llegada de Anuel AA, sabiendo que la llegada al Puerto causaría mucha emoción entre las personas y se podría producir algún que otro altercado, pero lo que no esperaban es que uno de eso conflictos se produciría dentro del propio escenario con dos de los protagonistas del cartel como implicados.

Armas, drogas y pasamontañas en los coches

Dentro del dispositivo que establecieron también revisaron varios coches, localizando en el interior de varias armas, objetos contundentes o prendas que se utilizan para tapar el rostro además de drogas. Tras esta intervención, todas las personas implicadas fueron desalojadas de la localidad.

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Estas medidas de prevención establecidas por los agentes de seguridad permitieron que los miles de asistentes al evento pudiesen estar seguros y que los conciertos se desarrollasen con cualquier tipo de normalidad, más allá de esta pequeña pelea entre los equipos de los dos cantantes.

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Por su parte, ninguno de los dos cantantes ha publicado nada en sus redes sociales sobre lo ocurrido durante el show. No han querido pronunciarse al respecto y tampoco su equipo ha difundido un comunicado oficial explicando y aclarando lo sucedido.