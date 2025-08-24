La rapera Bb Trickz y la cantante Metrika han protagonizado una pelea en pleno directo en el Festival Riverland de Asturias

"El manager de la Bb Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca y ella se ha encerrado en el camerino", explicaba Metrika ante el público

Compartir







ArriondasEl festival asturiano de Riverland acabó este pasado sábado 23 de agosto su segunda jornada con polémica. El evento musical celebrado en la localidad asturiana de Arriondas contaba con un cartel repleto de rostros conocidos en el mundo de la música.

Artistas como Albany, D.Valentino, Rusowsky, Bb Trickz o Metrika formaban parte de la cabeza de cartel de este festival de música urbana seguido por miles de jóvenes. Pues bien, dos de estos artistas han protagonizado sobre el escenario un altercado en pleno directo que se robó toda la atención del público.

La pelea entre Bb Trickz y Metrika en pleno escenario

Las protagonistas fueron la rapera Bb Trickz y la cantante Metrika. Todo comenzó cuando Metrika se encontraba sobre el escenario interpretando su show ante sus seguidores y los miles de espectadores.

PUEDE INTERESARTE La Comunidad de Madrid defiende el concierto de Gloria Estefan

En uno de los momentos de la noche y sin esperarlo, sobre el escenario apareció la rapera Bb Trickz junto a varias personas de su equipo de trabajo. Completamente decidida, Bb Trickz se dirigió hasta la Metrika, artista que estaba actuando en ese justo momento, y le quitó el micrófono de las manos ante la atónita mirada de los espectadores y del equipo técnico de Metrika.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras arrebatarle el micrófono, Bb Trickz se enfrentó a la cantante y con una actitud desafiante le preguntó: "¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los 'racks'?". Para contextualizar, el la jerga musical urbana el término 'racks' se utiliza para hacer referencia a fajos de billetes o al éxito que recibe un artista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Mientras, el escenario se llenaba de personas del equipo técnico de Metrika y del equipo de Bb Trickz que se enfrentaban y se encaraban unos con otros. Hasta tal punto llegó la trifulca que, al parecer, una persona del equipo de Bb Trickz le tiró un vaso con bebida a Metrika.

Sorprendida, la artista agredida se preguntaba "qué coño estaba pasando". Tras unos tensos segundos, Bb Trickz, la rapera que emergió de lanada en el escenario y que comenzó con la pelea, y su equipo técnico decidieron abandonar la escena mientras el público se dividía entre abucheos y aplausos.

La supuesta agresión que sufrió el equipo de Bb Trickz en los camerinos del evento

La cosa no quedó aquí y es que según explicó la propia Metrika tras desaparecer durante unos minutos del escenario, la trifulca se trasladó a los camerinos del festival de música.

Al parecer, el equipo de Metrika se enfrentó a Bb Trickz y a su equipo llegando a producirse una pelea en la que, supuestamente, el manager de la rapera sufrió una agresión.

"Siento deciros que me han mojado el pelo pero el manager de la Bb Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca. Ella se ha encerrado en el camerino y hasta que no la han sacado por la fuerza... Es lo que hay, ¿no? Ya la pillaremos, ya la pillaremos...", explicaba y advertía Metrika.

Una deplorable actitud que fue jaleada por varios de los asistentes al festival de música que, presuntamente, iban a disfrutar de un evento cultural y no de una lamentable trifulca protagonizada por dos artistas emergentes de la música urbana.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales han retrasmitido los momentos de tensión a través de los vídeos grabados por los asistentes al festival de música. Una pelea que se ha hecho viral y que ha robado toda la atención a lo que verdad importaba en el festival asturiano: la música y el arte.