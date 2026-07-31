Glen Hansard, Bowie o Sheryl Crow, en la tradicional playlist de verano de Obama

Redacción Uppers 31 JUL 2026 - 12:22h.

El expresidente ha compartido una selección musical para las vacaciones que mezcla figuras actuales y clásicos

Michelle Obama, en su mejor momento a los 61: “Por primera vez en mi vida, lo que digo y hago es mi elección”

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Cada verano, cuando Barack Obama comparte la selección musical que le acompaña durante las vacaciones, todo internet abre las orejas para escuchar las recomendaciones del que fuera presidente más cool de EEUU. También es una oportunidad para comprobar cómo conviven las novedades con nombres que llevan décadas marcando el ritmo de la música popular.

Y la playlist de 2026 no rompe esa tradición. Junto a figuras actuales como Doechii, SZA, Tyla, Drake, Raye o Noah Kahan, Obama vuelve a reservar un espacio privilegiado para intérpretes que superan con creces la barrera de los 50 años y cuya influencia sigue intacta.

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La primera canción no es nada casual. Obama ha querido rendir homenaje al músico irlandés Glen Hansard con 'Song of Good Hope', después de su reciente fallecimiento a los 56 años en un accidente de tráfico. El expresidente ha explicado que era una de las canciones favoritas tanto suya como de Michelle Obama, convirtiendo el inicio de la recopilación en un recuerdo cargado de simbolismo.

Si algo demuestra la selección de este año es que la edad no determina la capacidad de conectar con nuevas generaciones. Entre los artistas veteranos incluidos aparecen auténticos referentes de la historia del rock, el soul y el pop.

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Los veteranos marcan el paso

Los Beatles regresan una vez más a la selección estival de Obama con 'Revolution'. Más de medio siglo después de revolucionar la música popular, las composiciones de la banda británica continúan formando parte del imaginario colectivo y siguen encontrando un hueco junto a los grandes éxitos contemporáneos.

David Bowie vuelve a aparecer con 'Modern Love' como uno de esos artistas imprescindibles cuya obra trasciende generaciones. Fallecido en 2016, el músico británico continúa siendo una referencia ineludible para cualquier aficionado al rock y al pop de vanguardia.

En la misma línea se sitúan The Police con 'Message in a Bottle', cuya influencia sobre el pop-rock sigue siendo enorme más de cuarenta años después de su época dorada. La selección también recupera a Chaka Khan, una de las grandes voces del funk y del soul, con 'Ain't Nobody', a la compositora Sheryl Crowe con 'The Book', y a Nina Simone, una de las voces más influyentes del siglo XX, con 'In the dark'.

Otro nombre imprescindible es Johnny Cash. La presencia del legendario cantante de country con 'Folsom Prison Blues' recuerda que Obama nunca ha limitado sus listas a un único estilo. Y la inclusión de la mítica 'Heart of Gold' de Neil Young es otra prueba de ello.

Una mezcla que ya es marca Obama

Desde que comenzó esta tradición hace una década, Obama ha demostrado una notable amplitud de miras musicales. Sus listas nunca responden únicamente a las tendencias del momento. Prefiere construir un recorrido en el que conviven clásicos del rock, el soul, el jazz o el country con el hip hop, el pop y el R&B más recientes.

Así, la edición de 2026 mantiene esa filosofía. Doechii comparte espacio con The Beatles, SZA aparece junto a Nina Simone y Drake convive con Johnny Cash. El resultado es una recopilación que no entiende de generaciones, sino de canciones capaces de seguir emocionando con independencia de cuándo fueron grabadas.