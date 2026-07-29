El fatal siniestro tuvo lugar en Dublin y pese a los esfuerzos de los sanitarios nada pudieron hacer por salvar su vida

Muy reconocido en Irlanda, la película 'The Commitments', de 1991, impulsó su fama, que se extendería hasta alcanzar cotas internacionales

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Glen Hansard, cantante irlandés ganador de un Óscar a la mejor canción original y protagonista de la película musical 'The Commitments', ha muerto a los 56 años después de sufrir un accidente de motocicleta, según han comunicado sus representantes.

El fatal siniestro tuvo lugar en Dublin la pasada madrugada. Hasta el lugar acudieron distintos efectivos sanitarios pero, pese a todos los esfuerzos y a su atención médica, "falleció poco después", tal como ha añadido la Policía irlandesa.

La trayectoria de Glen Hansard, ganador de un Óscar

"La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", han señalado sus representantes en estos duros y difíciles momentos.

Muy reconocido en Irlanda, la película 'The Commitments', de 1991, impulsó su fama. Bajo la dirección de Alan Parker, un grupo de jóvenes unidos en el sueño de convertirse en estrellas del soul iniciaban en el filme su camino desde un humilde barrio obrero de Dublin. En ella, y en la banda, Hansard era el guitarrista, lo que compaginaba también con su rol de músico callejero, algo que siguió haciendo también después de hacerse famoso, actuando a veces por las calles de la capital.

Muy querido, desde 1990 lideraba la banda 'The Frames', con gran influencia especialmente en Irlanda y Reino Unido. No obstante, con temas como 'Falling Slowly' adquirió también fama internacional. Compuesta con la checa Markéta Irglová para la película 'Once', ganó en 2008 el Óscar a la mejor canción original.