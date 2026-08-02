Fiesta 02 AGO 2026 - 18:46h.

Julián Contreras se ha puesto en contacto con Aurelio Manzano tras la demoledora entrevista de Eva Carreño hablando sobre la muerte de Carmina Ordoñez

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Aurelio Manzano tiene declaraciones en exclusiva de Julián Contreras. El hijo menor de Carmina Ordoñez habla con el colaborador de 'Fiesta' tan solo un día después de la demoledora entrevista a Eva Carreño, la amiga de Carmina que encontró su cadáver hace ya 22 años.

Julián, que siempre estuvo muy unido a su madre y que vivió un auténtico infierno cuando su madre falleció, le ha confesado a Manzano que se siente completamente expulsado de la familia, algo que "unos han provocado y otros han permitido", haciendo una clara alusión a sus hermanos Francisco y Cayetano.

Julián también ha aprovechado el mensaje a Aurelio para expresar muy claro que, en su opinión, "él se dejó la vida cuidando de su madre" y que lo volvería a hacer. En estas palabras los colaboradores de 'Fiesta' han visto un claro ataque a sus hermanos mayores: "Con esas palabras están dejando muy claro que él sí que estuvo al lado de Carmen, pero que sus hermanos no tanto".

Así se enteró Julián Contreras de la muerte de su madre

Julián recordaba en uno de sus libros cómo fue el momento en que se enteró de la muerte de su madre. El hijo pequeño de Carmina se enteró de la fatídica noticia a través de una llamada de su padre: "Cuando mi padre me llamó y me lo dijo yo no podía parar de llorar, no solo porque mi madre ya no estaba, si no porque no había podido ganarle la batalla a la vida".