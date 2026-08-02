Berto González 02 AGO 2026 - 13:00h.

Roi Méndez, colaborador de 'El show de Paz', vive en un piso de estilo loft en Madrid, con espacios abiertosy mobiliario nórdico

El patrimonio de Paz Padilla, al descubierto: de sus inversiones en ladrillo a sus negocios fuera de la televisión

Compartir







Desde que saltó a la fama en 'OT 2017', la carrera de Roi Méndez no ha dejado de evolucionar. El artista gallego compagina actualmente su nueva etapa musical bajo el nombre de 'R01' con distintos proyectos en televisión, entre ellos como colaborador en 'El show de Paz'. Paralelamente, sus redes sociales se han convertido en una ventana a su día a día y también al piso en el que reside en Madrid, una vivienda de estilo loft en la que predominan la luz natural, los espacios abiertos y una decoración funcional de inspiración nórdica.

A través de los vídeos que comparte con sus seguidores en sus redes sociales es posible descubrir cada rincón de una casa que refleja un estilo sencillo, acogedor y muy personal.

Una nueva etapa musical en la carrera de Roi como 'R01'

Roi Méndez continúa inmerso en una etapa de transformación profesional. El cantante, que alcanzó la popularidad gracias a su participación en 'OT', ha dejado atrás sus primeros años en la industria para dar forma a un proyecto mucho más personal. Bajo el nombre artístico de 'R01', el gallego desarrolla una nueva propuesta musical con una identidad propia, en la que combina sintetizadores, guitarras y una producción más elaborada, una evolución con la que busca diferenciar esta nueva faceta de su carrera del resto de sus colaboraciones en los medios.

PUEDE INTERESARTE Así es el original lugar que Paz Padilla tiene en su casa para recordar a su marido

Las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas para promocionar este proyecto. En ellas comparte avances de sus nuevas canciones, pequeños fragmentos de videoclips y vídeos en tono humorístico con los que conecta con sus seguidores. En uno de ellos incluso bromea sobre el funcionamiento del algoritmo de las plataformas mientras anima a sus fans a escuchar su música en directo, demostrando la cercanía con los demás que siempre le ha caracterizado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un loft luminoso con espacios abiertos y una decoración atemporal

Instalado en pleno centro de Madrid, Roi vive en un piso de estilo loft cuya distribución apuesta por eliminar paredes para crear una vivienda amplia y muy luminosa. El inmueble gira alrededor de un gran espacio multifuncional abierto en el que salón, comedor y cocina conviven de forma natural, manteniendo una conexión directa entre todas las estancias.

Las paredes completamente blancas multiplican la sensación de amplitud y permiten aprovechar al máximo la luz natural que entra desde las ventanas. El suelo de madera aporta el contrapunto cálido a una decoración dominada por tonos neutros, mientras que las líneas sencillas de los muebles refuerzan la inspiración nórdica presente en toda la vivienda.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El corazón de la casa es el espacio que une salón, comedor y cocina en una única estancia abierta. La zona de estar se organiza alrededor de un sofá modular en tono beige sobre el que descansan varios cojines decorativos del mismo color. Frente a él se sitúa una mesa de centro donde se exhiben libros, pequeños objetos personales y distintos elementos decorativos como un cuenco de cristal donde guardar los mandos de la televisión.

Detrás del sofá llaman especialmente la atención dos grandes carteles enmarcados de 'Regreso al futuro' y 'Star Wars', que muestran alguna de las aficiones personales del artista dándole personalidad al salón.

Junto a esta zona aparece un aparador de madera clara sobre el que descansan una lámpara de diseño en color naranja, varias botellas decorativas, fotografías y algunos libros. También pueden verse discos de vinilo y otros objetos vinculados al universo musical de Roi, reforzando la decoración del espacio.

El comedor continúa la misma línea decorativa. Una mesa con superficie de cristal y patas de madera se acompaña de sillas blancas de inspiración escandinava, mientras que sobre ella descansan un reloj de arena de gran tamaño, un jarrón de cristal y otros pequeños elementos que aportan un toque natural sin sobrecargar la decoración en exceso.

Al fondo se encuentra la cocina, equipada con muebles blancos y un frente revestido con azulejos verdes, creando un discreto contraste cromático con el resto de la estancia. El resultado es un espacio abierto, luminoso y funcional en el que cada rincón refleja el estilo de vida del colaborador de 'El show de Paz'.