Fiesta 01 AGO 2026 - 19:52h.

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La muerte de Carmina Ordoñez el 23 de julio de 2004 conmocionó al país por tratarse durante años de una de las figuras más carismáticas y mediáticas de la crónica social española. "La divina" era hallada sin vida en la bañera de su domicilio en Madrid a los 49 años, dejando un profundo vacío en su familia, especialmente en sus hijos Francisco, Cayetano y Julián.

Pese a que han pasado 22 años desde aquel día, su recuerdo sigue muy vivo en los medios de comunicación y en el corazón de quienes la conocieron, aunque también rodeado aún por algunas incógnitas sobre las circunstancias exactas de su muerte, y la verdad sobre sus últimos meses de vida.

Su íntima amiga Eva Carreño fue la persona que encontró sin vida el cuerpo de la colaboradora, un suceso que le causó un fuerte estrés postraumático que aún hoy le hace romper en lágrimas.

Eva ha concedido para 'Fiesta' una entrevista exclusiva en la que, visiblemente emocionada, ha intentado arrojar luz sobre las dudas que todavía existen respecto a lo que sucedió aquella noche. ¿Existió omisión de socorro por parte de terceras personas que estaban aquella noche en el domicilio de Carmina?

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Las fatídicas últimas horas de Carmina Ordoñez

Fueron Eva Carreño y la asistenta de Carmina, Luisa, quienes encontraron a la colaboradora: "Yo avisé a la señora Eva porque la puerta del baño de la señora estaba cerrada, y ella nunca cerraba la puerta. Cuando entramos la encontramos allí dentro, en la bañera llena de agua", explicaba la trabajadora en una entrevista hace algunos años.

Eva, que no ha podido superar la muerte de su amiga, cree que aquella noche ocurrieron "cosas extrañas que no le cuadran" y que "indudablemente había más personas en la casa":

"Hubo omisión de socorro, ahí había gente, yo sé quiénes estaban esa noche allí. Yo esa noche recibí mensajes de ella diciéndome estoy con mengano, estoy con fulano, y tenía también un audio de ella diciéndome 'Eva, qué mala eres que no has venido' (...) Era muy raro que la bañera estuviera llena, Carmen nunca ponía el tapón a la bañera, la bañera estaba a la mitad de agua, si hubieran pasado cuatro horas cayendo agua la bañera habría rebosado y no es el caso".

Las incógnitas que rodean la muerte de Carmina

Son muchos los misterios que aún hoy, 22 años después, rodean la muerte de 'La divina'. Eva ha hablado sin tapujos de una misteriosa cinta en la que hablan las supuestas personas que esa noche compartieron velada con Carmina y que podrían haber estado presentes en sus últimas horas de vida.

¿Pero cómo fueron los últimos meses de vida de Carmen? Pese a que se ha hablado mucho sobre una supuesta depresión de la colaboradora, lo cierto es que su gran amiga Eva no opina lo mismo:

"Su mayor miedo era la soledad, Carmen no podía estar sola. Yo prácticamente vivía con ella, cuando yo no podía estar con ella se metían allí en su casa los palmeros, pero Carmen estaba muy sola. Sus hijos no la entendieron, la entendieron después de su muerte, con el tiempo. Ella siempre decía que iba a morir antes de los 50, que quería morirse joven porque quería morirse guapa. En ese momento ella se sentía bien, ella no tenía ninguna gana de morir, estaba en un buen momento de su vida".