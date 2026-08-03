Guardiola, sobre su nueva etapa alejado del fútbol: “Quiero pasar más tiempo con mi padre, que tiene 95 años”

El extécnico del Manchester City se centra en su nueva etapa en la familia, la salud y las personas que siempre estuvieron a su lado

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Después de una década al frente del Manchester City, una etapa que transformó para siempre la historia del club inglés, Pep Guardiola ha decidido cambiar el ritmo para recuperar una parte de su vida que había quedado durante casi 20 años de exigencia permanente en en los banquillos.

Acostumbrado a vivir pendiente del siguiente entrenamiento, del próximo rival o del análisis táctico de cada partido, el técnico catalán, de 55 años, afronta ahora una realidad completamente distinta. Una en la que el reloj deja de marcar los tiempos de la competición para hacerlo la familia, la salud y las personas que siempre estuvieron a su lado.

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En una reciente entrevista concedida a la plataforma OKX, Guardiola reconoce que su decisión nace de una necesidad profundamente personal. "Empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida giró en torno al fútbol. Ahora quiero descubrir la vida y encontrar la felicidad en otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol", asegura.

El mensaje resulta revelador en alguien cuya carrera siempre estuvo asociada a una dedicación absoluta. Desde que comenzó como entrenador, primero en el filial del Barcelona y después en la élite europea, Guardiola convirtió el trabajo en una forma de vida. Ahora considera que ha llegado el momento de equilibrar la balanza.

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Una prioridad llamada familia

Ese cambio de prioridades tiene nombres propios. Sus hijos ocupan un lugar central en esta nueva etapa, pero hay una figura especialmente significativa en sus palabras. "Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, que tiene 95 años y, afortunadamente, todavía está con nosotros", explicó durante la conversación con OKX.

Más allá del éxito profesional, Guardiola viene a reconocer que existen momentos que no pueden aplazarse. Compartir tiempo con un padre nonagenario se ha convertido en una prioridad que ningún título puede sustituir.

Su progenitor, de oficio albañil, ha sido un pilar fundamental en su trayectoria, tal como ha manifestado en diversas declaraciones públicas. De él heredó principios basados en la constancia, el sacrificio y la modestia y siempre le ha considerado un referente de honestidad y dedicación laboral.

De alguna forma, el entrenador admite explícitamente que la edad modifica la manera de entender la vida: "Ahora tengo 56 años y ya no soy joven. La perspectiva cambia. Todavía me estoy acostumbrando a esta nueva etapa, pero va bien"

Sin nostalgia por el banquillo

Sorprende, especialmente en alguien como él, la serenidad con la que describe su alejamiento del fútbol. Lejos de transmitir la ansiedad habitual de quienes abandonan la competición, Guardiola asegura que no siente ninguna necesidad inmediata de regresar.

"Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que sientes que tienes que parar. Quizá algún día me despierte y piense que quiero volver a entrenar. Pero ese sentimiento tiene que surgir de dentro. Hoy, simplemente, no lo siento", confesó.

Aunque ya no ocupe el banquillo del Etihad Stadium, Guardiola tampoco contempla una ruptura con el club al que dedicó diez temporadas y con el que conquistó una colección histórica de títulos. En la misma entrevista aseguró que volverá algún día al estadio del Manchester City, aunque ahora prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. "Cuando me necesiten, allí estaré", afirmó, evidenciando que el vínculo emocional con la entidad permanece intacto.