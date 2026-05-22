"El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo", ha recordado el club

Pep Guardiola se mancha del club tras haber conseguido 20 títulos importantes para la entidad, entre ellas una Champions League

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En el mismo día en que Álvaro Arbeloa ha anunciado que dejará de ser el entrenador del Real Madrid, Pep Guardiola ha hecho lo propio desde Mánchester. El de Santpedor, de 55 años, ha comunicado que se va. Tras 10 temporadas en el Manchester City, dejará el banquillo una vez finalice la temporada, justo un año antes de la culminación de su contrato, y tras 20 títulos conseguidos con la entidad inglesa.

"Pep Guardiola dejará su cargo de entrenador del Manchester City este verano. El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más laureado de nuestra historia", anunció el club 'cityzen'.

Las palabras de Pep Guardiola en su marcha del Manchester City

"No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City", ha dicho Pep Guardiola respecto a su decisión.

En la misma línea, también para los aficionados y los que han sido sus jugadores ha tenido palabras de agradecimiento: "Hemos trabajado, hemos sufrido y hemos luchado. Y lo hemos hecho con nuestro estilo. Hemos viajado a Bournemouth y perdido la Premier y estabais ahí. Hemos ido a Estambul, hemos ganado y estabais ahí. Me acuerdo del ataque terrorista al Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo lo que es la unidad. Sin odio, sin miedo. Solo amor, comunidad, unidad. Una ciudad unida", ha expresado.

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"Recuerdo cuando perdí a mi madre durante el Covid y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Mánchester me dio la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba. Todos estuvisteis siempre ahí. A los jugadores, lo que hemos hecho ha sido excepcional. No lo sabéis aún, pero habéis dejado un legado. Así que ahora que mi tiempo aquí se acaba, sed felices. Oasis están de vuelta", ha finalizado.