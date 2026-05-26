Celia Molina 26 MAY 2026 - 12:08h.

El técnico anunció el viernes pasado en rueda de prensa que dejará de ser entrenador del Manchester City este mismo verano

Michael Jordan sorprende con un consejo a Guardiola para su jubilación

Compartir







Pep Guardiola anunció, el pasado viernes 22 de mayo, que dejará el banquillo del Manchester City una vez finalice la presente temporada, un año antes de la finalización de su contrato y tras 10 temporadas y 20 títulos en la entidad inglesa.

"Pep Guardiola dejará su cargo de entrenador del Manchester City este verano. El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más laureado de nuestra historia", comunicó de forma oficial el club.

En cuanto a los motivos por los que el técnico catalán ha tomado esta decisión, él mismo dijo: "No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City". Y, ahora, ha sido su hija, María Guardiola, quien le ha escrito una emotiva carta para rendirle homenaje en su despedida:

"Papi, en un abrir y cerrar de ojos han pasado 10 años"

"Papi. En un abrir y cerrar de ojos han pasado 10 años. 10 temporadas. Cientos de partidos fuera de casa, viajes a Wembley, demasiadas noches en el Bernabéu y millones de recuerdos. El fútbol nunca fue solo un deporte. Determinó dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos", ha dicho, junto a un extenso carrusel de fotografías de su infancia ligada a los estadios de fútbol.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La gente hablará de ti, de sus equipos"

"Desde que tengo memoria, todo giraba en torno a los estadios de fútbol. Nos mudamos a Doha, México, Roma, Brescia, Barcelona, Nueva York, Múnich y Mánchester. Gracias por regalarnos una infancia construida en torno al deporte, algo tan poco común y especial. Es muy difícil expresar con palabras lo que significa Mánchester. Cambiasteis la liga más respetada del mundo. Lograsteis cosas y batisteis récords que quizá nunca se repitan. Y pudimos vivirlo todo desde el asiento más cercano posible", añade María.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Las lágrimas más felices y más tristes vinieron del fútbol, porque veros vivir cada segundo con tanta intensidad nos hizo sentirlo todo con vosotros. Esos 90 minutos en los que el mundo parece detenerse. Creemos que la gente olvida rápidamente porque el fútbol va rápido y siempre empieza una nueva temporada. Pero, con el paso del tiempo, nos daremos cuenta de lo imposibles que son realmente esas cifras. 41 trofeos en 16 años", apunta la hija de Guardiola, para destacar el gran trabajo que ha hecho su padre a lo largo de su carrera.

"Dentro de unos años, la gente hablará de fútbol e intentará explicar cómo se vivió esta época; hablarán de tus equipos, de cómo hacían sentir a la gente. Porque, más allá de los trofeos, nos diste recuerdos que nos permitieron evadirnos de la vida real", ha concluido.