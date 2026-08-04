Carlos Otero 04 AGO 2026 - 09:30h.

Presentadores, concursantes de realities, colaboradores... los rostros de la cadena que han disfrutado de esta experiencia mística

La versatilidad de Luján Argüelles: la evolución de su look con el paso del tiempo

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Mediaset Infinity ha estrenado ya el programa de Luján Argüelles ‘El Camino de la Verdad’, un espacio en el que cinco parejas de padres e hijos peregrinarán hasta Compostela para poder arreglar sus problemas que tienen en su relación. Dicen quienes lo han hecho que el Camino de Santiago es una experiencia única y son varios los rostros de Mediaset que lo han realizado.

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Nagore Robles vivió la experiencia dos veces

La aguerrida Nagore Robles se ha embarcado en esta aventura dos años seguidos: en 2023 y en 2024. En ambas ocasiones ha caminado la ruta más popular: la que sale desde la localidad gallega de Sarria y, siguiendo el camino francés, llega a Santiago en cinco jornadas. Robles hizo el viaje junto a su perrito Nash y en ambas ocasiones compartió sus experiencias y reflexiones con sus seguidores que vivieron con ella el poder transformador del Camino.

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Rosa Benito, un proceso renovador

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En el año 2014 fue Rosa Benito la que vivió este encuentro místico con el Apostol. Según declaró al terminar la ruta, gracias a este camino se sintió renacer y se retiró parte de la medicación que venía ingiriendo en aquella época. "Creo que la mente es muy poderosa, tiene mucha fuerza y si pides algo con deseo, se cumple", decía Rosa imbuida por el misticismo del momento.

Dani Santos de GH Dúo

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El simpático Dani Santos, participante junto a María la Jerezana de la pasada edición de GH Dúo, también ha caminado hacia Compostela. Fue el verano pasado y en sus redes sociales hay un repaso de la experiencia. “Los días en los cuales había un solo par de huellas eran precisamente aquellos en los cuales te llevaba en mis brazos”, escribió para acompañar las instantáneas.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, con amigos

Manuel Díaz, 'El Cordobés' colaborador de Tardear, y su mujer Virginia Troconis hicieron el Camino en 2019 junto a un grupo de amigos. “Hemos comido, reído, compartido, llorado y, cómo no, andado un mogollón, pero este camino nos ha hecho más amigos y nos ha enseñado a conocernos, con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas, pero a fin de cuentas normales y humanos, sobre todo puros...", escribió en redes sociales.

Cristian Gálvez lo lleva tatuado

Patricia Pardo y Christian Gálvez son unos enamorados de Galicia, la tierra de la presentadora, y el Camino resulta muy especial para ambos e incluso él lleva la concha tatuada en su piel. "Luz y camino", es una de las etiquetas que el presentador escoge para compartir con sus seguidores algunos momentos de la experiencia.

Ya en 2021 Gálvez presentó un programa titulado ‘La belleza nos une’ que descubría algunos de los misterios y leyendas más sorprendentes que se esconden en el Camino de Santiago. “El Camino no se anda, se vive”, ha dicho en más de una ocasión.

Luján Argüelles, productora del espacio

La presentadora de ‘El Camino de la Verdad’ es una auténtica apasionada de la ruta jacobea. De hecho, el nuevo programa se trata de una idea original de la periodista asturiana, que además de encargarse de su presentación se sitúa también al frente de su producción ejecutiva del espacio. “Es un viaje de crecimiento”, asegura la presentadora de ‘Quien Quiere Casarse con Mi Hijo’”.

Las nuevas caras que se enfrentan a la verdad

10 nuevos rostros se enfrentan ahora a ‘El Camino de la Verdad’. De la mano de Luján, 5 parejas de padres e hijos caminarán hasta Santiago mientras intentan solucionar aquellos que los ha llevado a su distanciamiento. Las dos primeras personas en enfrentarse han sido Mika y Fede, llevaban más de 7 años sin verse y su distanciamiento no solo era físico, también emocional.

Pablo y María Lara desean volver a tener una relación sana tras años de discusiones, ella cree que su padre no ha termina de aceptar su transición de género. Simón y Rocío no logran entenderse, ella abandonó el hogar familiar por amor a los 17 años y desde entonces no han tenido una relación estrecha de padre-hija. Noelia y Noelia tienen una relación de dependencia emocional entre ambas, llevándolas al límite. Con esta experiencia quieren aprender a tener un vínculo sano.

Por último, María José y Jose. Él no ha perdonado que su madre se fuera de casa y lo dejara al cargo de sus hermanos ¿Podrán solucionar sus diferencias y volver a tener relación? Cada uno de ellos busca sanar heridas internas que les impiden tener una relación sana con sus seres queridos. Luján está dispuesta a llevarlos al límite para lograr reconciliarlos.